盤勢分析》法人季底作帳 選股重於選市

輝達斥資50億美元入股英特爾，引發半導體產業震撼，雙方將在PC與資料中心密切合作，英特爾股價狂飆，費城半導體指數大漲3.6%，台股早盤受此激勵一度走揚，站上25864點，再創新高，但市場擔心AMD（超微）與ARM（安謀）市占率恐受影響，導致聯發科（2454）、祥碩（5269）股價重挫；反觀英特爾資料中心概念股欣興（3037）、南電（8046）大漲，記憶體族群漲多後震盪，資金湧向被動元件及部分PCB個股，適逢富時指數季度調整，台積電（2330）最後一盤遭大筆賣單摜壓，加權指數終場下跌190.99點，收在當日最低點25578.37點，成交量約6089億元。三大法人昨合計賣超114.5億元，其中外資賣超157.4億元、投信賣超11.2億元、自營商買超54.1億元；外資台指期淨空單昨小減949口，累積外資台指期淨空單逾1.76萬口。

群益期貨指出，輝達入股英特爾，台積電表現弱勢，不過，台積電的地位暫時難以撼動；以技術面來看，近期台股壓縮整理後突破新高，目前在權值股輪漲發動下，短線台股仍可以樂觀看待。

統一證券分析，美國聯準會如預期降息1碼，且點陣圖透露年底前將降息3碼，有助刺激年底消費旺季買氣，加上英國版星際之門啟動1.3兆元投資計畫，有利提高市場風險偏好。惟中國封殺輝達RTX 6000D、輝達投資英特爾，干擾投資人情緒，時序進入法人季底作帳，現階段選股重於選市。（記者卓怡君）

