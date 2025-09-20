飆股幕後》營運有望增溫 雙鴻本月最高漲43%

散熱大廠雙鴻因輝達GB300伺服器水冷板順利驗證通過，9月起營運有望增溫。（資料照，記者歐宇祥攝）

記者歐宇祥／特稿

因AI伺服器需求持續熱絡，帶動供應鏈營運。散熱大廠雙鴻（3324）因輝達GB300伺服器水冷板順利驗證通過，9月起營運有望增溫，伺服器散熱、水冷營收比重同步提升，帶動近日股價帶量勁揚，從9月低點641元起算，股價最高漲43%。雙鴻昨股價一度衝上918元，距離去年5月創下的歷史天價965元不遠。儘管昨收892元、未能站上900元關卡，不過本週漲幅逾14%，漲勢強勁。

GB300如期驗證通過

由於輝達的GB300架構伺服器已啟動出貨，隨著AI晶片與AI伺服器功耗持續提升，帶動水冷散熱零組件需求。雙鴻在GB200水冷板因驗證落後一步，市占率落後同業，不過GB300如期驗證通過，市占率有望達到25%，因此9月起到年底營運都將維持高檔。

雙鴻前8月累計營收133.4億元、年增31%，創同期新高。該公司預期，9月營運將因出貨AI伺服器水冷產品明確增溫，單季伺服器營收比重將增加15個百分點、達到60%，第四季則有望上看70%，以水冷為核心動能。

雙鴻指出，第三季除伺服器散熱產品營收比重將明顯提升外，水冷散熱也將占整體營收的35%，目前水冷散熱營收比重已經超過氣冷。法人指出，雙鴻第三季起毛利率表現也會明顯轉佳，主因來自水冷比重提升、產品組合改變，以及匯率改善。

法人買盤從9月8日起明顯升溫，至昨日止，外資合計買超4674張、投信買超1381張、自營商買超1170張，三大法人全數站在買方；不過近日當沖增溫，18日當沖成交量為9563張、占比55%，同日融資券同步增加、券資比提升，宜留意後續股價波動。

