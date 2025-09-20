晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

飆股幕後》營運有望增溫 雙鴻本月最高漲43%

2025/09/20 05:30

散熱大廠雙鴻因輝達GB300伺服器水冷板順利驗證通過，9月起營運有望增溫。（資料照，記者歐宇祥攝）散熱大廠雙鴻因輝達GB300伺服器水冷板順利驗證通過，9月起營運有望增溫。（資料照，記者歐宇祥攝）

記者歐宇祥／特稿

因AI伺服器需求持續熱絡，帶動供應鏈營運。散熱大廠雙鴻（3324）因輝達GB300伺服器水冷板順利驗證通過，9月起營運有望增溫，伺服器散熱、水冷營收比重同步提升，帶動近日股價帶量勁揚，從9月低點641元起算，股價最高漲43%。雙鴻昨股價一度衝上918元，距離去年5月創下的歷史天價965元不遠。儘管昨收892元、未能站上900元關卡，不過本週漲幅逾14%，漲勢強勁。

GB300如期驗證通過

由於輝達的GB300架構伺服器已啟動出貨，隨著AI晶片與AI伺服器功耗持續提升，帶動水冷散熱零組件需求。雙鴻在GB200水冷板因驗證落後一步，市占率落後同業，不過GB300如期驗證通過，市占率有望達到25%，因此9月起到年底營運都將維持高檔。

雙鴻前8月累計營收133.4億元、年增31%，創同期新高。該公司預期，9月營運將因出貨AI伺服器水冷產品明確增溫，單季伺服器營收比重將增加15個百分點、達到60%，第四季則有望上看70%，以水冷為核心動能。

雙鴻指出，第三季除伺服器散熱產品營收比重將明顯提升外，水冷散熱也將占整體營收的35%，目前水冷散熱營收比重已經超過氣冷。法人指出，雙鴻第三季起毛利率表現也會明顯轉佳，主因來自水冷比重提升、產品組合改變，以及匯率改善。

法人買盤從9月8日起明顯升溫，至昨日止，外資合計買超4674張、投信買超1381張、自營商買超1170張，三大法人全數站在買方；不過近日當沖增溫，18日當沖成交量為9563張、占比55%，同日融資券同步增加、券資比提升，宜留意後續股價波動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財