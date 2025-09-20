飆股幕後》記憶體漲不停 威剛創18年來新高價

（威剛提供）

記者洪友芳／特稿

受惠記憶體價格上漲，記憶體模組大廠威剛（3260）營運備受看好，外資近一個月大買4.7萬張，激勵威剛本週股價一度來到142元、創下18年來新高，9月以來漲幅約35.6%；若從4月9日股災低點66.8元來看，股價至昨日累積漲幅達1.12倍。

看好DRAM及NAND Flash

威剛董事長陳立白是記憶體多頭指標，該公司受惠DDR4價格持續走揚，客戶備貨需求拉升，第二季獲利指標3率3升，且不受台幣升值影響，逆勢出現匯兌收益，繳出稅後淨利8.79億元，季增66.91%、年增16.43%，每股稅後盈餘（EPS）2.75元，創近5季來新高；累計上半年稅後淨利達14.05億元，EPS為4.49元。

請繼續往下閱讀...

展望下半年，威剛看好DRAM及NAND Flash都將維持多頭走勢，DDR4貨源仍相當吃緊，且固態硬碟（SSD）帶動NAND Flash需求轉強，工廠生產線持續滿載；三大DRAM廠的DDR4停產依原計畫進行，且因聚焦生產高頻寬記憶體（HBM），產能排擠影響DDR5供給成長也相對受限，因此帶動DDR4和DDR5的合約價穩健向上，威剛預期本季營運績效優於第二季。

DRAM占威剛營收比重約6成，SSD約2成7，市場推估威剛手中握有約70億元的低價DRAM庫存，挹注後續業績可期。三大法人看好威剛營運後市，本週共買超約1.55萬張，其中，外資買超1.15萬張、投信買超3899張、自營商小買31張；外資過去兩個月大買威剛逾7萬張，持股比從13%上升到昨日的33.42%，大幅增加20個百分點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法