財經青紅燈》銀保二業的壓力測試

2025/09/20 05:30

過去壓力測試以銀行業為主，2021年後擴及到保險業，目前已成為銀保二業重要的風險評估工具及系統。（資料照，記者王孟倫攝）過去壓力測試以銀行業為主，2021年後擴及到保險業，目前已成為銀保二業重要的風險評估工具及系統。（資料照，記者王孟倫攝）

「壓力測試」是檢視「金融韌性」的重要機制，從1997年亞洲金融風暴後開始受到關注，2008年全球金融危機爆發，更受世界各國金融主管機關的重視，並以銀行業「模擬考」來形容壓力測試；過去，壓力測試以銀行業為主，2021年後擴及到保險業，目前已成為銀保二業重要的風險評估工具及系統。

「壓力測試」在於強化金融機構的風險管理能力，尤其一旦出現極端情境，金融主管機關可藉此評估，銀行或保險公司在這些不利情況下，其資本適足率、風險承擔能力等是否足夠因應；監理機關可根據壓力測試結果，評估個別金融機構是否需要增資或發行債務性資本等，來強化方案因應。

「壓力測試」是監理機關為評估金融情勢發生劇烈變化時，對銀行的風險承擔能力的影響，除了國銀業者每年須自行辦理，金管會也不定期辦理監理的壓力測試，例如2010年、2016年、2018年曾辦理本國銀行整體部位壓力測試；另2014年、2015年辦理房貸和營建業授信部位，及中國地區曝險壓力測試。

為強化金融業韌性，2021年史上首次將保險業納入公版壓力測試；之後分別在2023年及2025年，銀保二業也繼續辦理壓力測試。

當然，無論是過去的銀行業到現在的銀保二業，「壓力測試」關注焦點往往是哪家沒有通過，或是可能面臨增資壓力，在輕微和嚴重情境下，各銀行資本適足率、槓桿比是否仍可維持在法定標準之上；至於保險業也關注風險管理能力，在極端情境下，協助業者風險承受能力及應有的因應對策。

「壓力測試」目的在預防風險，也就是一旦出現最壞經濟情境，還能不能撐得過去；除了體檢金融韌性，也利於掌握整體銀行體系在壓力情境下承受損失的能力。（王孟倫）

