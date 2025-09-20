晴時多雲

8月每股-0.11元 力積電Q3虧損收斂

2025/09/20 05:30

力積電公告8月自結稅後淨損4.73億元，每股虧損0.11元。圖為力積電董事長黃崇仁。（資料照，記者廖振輝攝）力積電公告8月自結稅後淨損4.73億元，每股虧損0.11元。圖為力積電董事長黃崇仁。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠力積電（6770）因近期股價變動達應公布注意交易資訊標準，昨公告8月自結稅後淨損4.73億元，每股虧損0.11元。以此推估，力積電第三季虧損將較上季33.34億元明顯收斂。

力積電也代工DRAM、快閃記憶體，月產能約5萬片12吋晶圓，營收比重約3~4成之間；昨股價收22.1元，下跌0.3元，但9月以來，股價累計漲幅近4成，昨單日成交量多達31.35萬張，其中，外資買超達3.71萬張，居台股買超第三名；投信與自營商則為賣超。

旺宏8月每股虧損0.19元

記憶體廠旺宏（2337）也依規定公告8月自結損益，單月稅後虧損3.45億元，每股虧損0.19元。受惠市場傳出記憶體漲價、需求上揚，外資調升旺宏評等，激勵旺宏昨收27.85元，逆勢上漲0.8元，為連8漲，累計漲幅38.56%，昨成交量23萬張，其中外資大買2.67萬張，為連4買。

