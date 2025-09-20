晴時多雲

官我什麼事》虛坪改革 內政部次長董建宏︰公設比可降1~2%

2025/09/20 05:30

內政部次長董建宏接受本報「官我什麼事」專訪。（記者張家睿攝）內政部次長董建宏接受本報「官我什麼事」專訪。（記者張家睿攝）

〔記者李文馨／台北報導〕內政部去年推出「虛坪改革」，因引發反彈而暫緩推行，今年9月底擬再次提出修正草案，將一般電梯增列為免計容積項目，停車空間朝調整為「專有部分」方向來規劃。內政部次長董建宏接受本報「官我什麼事」專訪時表示，未來平均約可調降公設比1%至2%，房價影響仍待後續觀察；他強調，相關草案訂有過渡條款及緩衝宣導期，本會期會送立院審議。

改進容積計算與停車空間制度

董建宏表示，此次虛坪改革方案從「改進容積計算」及「停車空間制度」二方面切入，容積計算制度是在維持免計容積總額度不變的原則下，在原本共計額度中再增加高齡化社會所需要的一般電梯，減少管委會使用空間過量設計；而一般電梯納入免計容積項目後，原本所占容積可移入規劃為專有部分，讓主建物面積增加，以降低公設比。

他指出，在停車空間制度上，現行法定停車空間依規定附屬於防空避難設備，因此為共用部分性質，實務發現有建案將大部分車道以公設方式登記，產生負擔不公平的疑慮；內政部因此將停車空間包含停車位、車道等，朝調整為「專有部分」方向規劃，除了可以核發權狀、明確歸屬，貼近實務需求，也能和居住公設有明顯區別。

至於未來公設比會調降多少？董建宏指出，估計可調降公設比1%至2%，但各個建案的降幅仍需視基地大小、樓層多寡、規劃型態及產品定位而異。他說，在房價部分，房屋買賣價格因建築成本、市場趨勢、區域條件等眾多因素並由市場決定，因個案狀況不一，新制房型的公設比也有差異，仍需回歸以區域市場總價為考量，房價波動影響待後續觀察。

他說，內政部今年3月至5月已分別邀集地方政府、公會團體、專家學者進行3場座談，在改進容積計算制度上有高度共識。不過，在多項合計的總額度下，對管委會使用空間再設單獨的額度，以避免大型基地出現過大管委會空間，目前建商對這個上限額度有反對的意見，會持續溝通。

