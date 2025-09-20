颱風天出勤額外車資 雇主負擔即起生效

勞動部19日修正《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，明定天災發生時，若雇主要求勞工出勤，應提供勞工「通勤協助」，若勞工通勤困難需搭乘計程車，雇主應支付車資。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕近日又有三颱共生，其中「樺加沙」直逼強颱，勞動部近日修正《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，明定天災發生時，為保障勞工生命安全，勞工應以不出勤為原則，如果雇主仍要求勞工出勤，應提供勞工「通勤協助」，若勞工通勤困難需搭乘計程車，雇主應支付車資；上述規定即起生效。

勞動部表示，將與中央各部會合作，率先由國營事業與公立醫療院所等機構，落實雇主天災通勤協助義務，並逐步輔導公部門勞務委外廠商，負起天災通勤協助義務，以保障派遣與承攬勞工安全。

颱風等天災發生時，特別是在縣市首長宣布停班停課後，勞工是否需出勤，一直是爭論的焦點。勞動部常接獲民眾陳情，如保全、超商、百貨、餐飲業等雇主，為了營業需求要勞工出勤，勞工冒著生命危險上下班，但又無法搭乘大眾交通工具，只能自己花錢搭計程車。

雇主應提供通勤協助

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅昨指出，勞動部已修定《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，明定颱風天員工如有出勤必要，雇主應提供通勤協助，自即日起生效。

黃琦雅解釋，天災發生時，雇主非必要不應要求勞工上班，但如有業務需要，經勞工同意上班時，雇主也不應讓勞工自行面對上下班途中強風豪雨、路樹傾倒或大型掉落物等危及生命安全的情況。

地方工作規則審核也修正

勞動部說，為降低職災發生，勞動部修正要點，明確規定雇主有提供通勤協助義務，勞工為自身安全改搭計程車所需額外負擔的交通費用，應由雇主負擔。

勞動部也同步修訂「工作規則審核要點」與「工作規則參考手冊」，各地方主管機關在審核工作規則時，會要求事業單位納入通勤協助等相關內容。

