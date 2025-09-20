民生電價平均漲3.12% 4口之家 每月約多70元

10月新電價方案

〔記者林菁樺／台北報導〕電價審議委員會昨拍板十月起新電價，考量台電累積虧損逾四千億元，且民生電價長期低於供電成本，為了適度反映，住家六段電價均調整，每度只漲○．一元到○．四元，而小商家對物價影響較大，只調七百度以下用戶，每度漲○．一元，合計民生用電平均漲幅三．一二％，約一四五一萬戶受影響；估算四口之家每月約多繳七十元。因產業電價凍漲，整體平均漲幅○．七一％。

經部：住宅前3段電價偏離成本

經濟部次長賴建信指出，產業電價足額反映成本，但民生電價的第一段連成本的一半都不到，應逐漸朝合理成本接近，但也不希望基本民生用戶增加負擔，台電依財務狀況提報漲六．四五％，最後僅民生電價「微調」。

因我國採累進電價，賴建信說，住宅前三段電價長期偏離成本，每段微調有助節電。因此住宅七百度以下調整○．一元，七○一度到一千度調整○．二元，一千度以上調整○．四元，住宅電價平均調漲四．三％，影響一三六○萬戶。試算後，兩人家庭每月多三十三元，四人家庭多七十元，月用千度以上的大家庭最少增加一三○元。根據新電價表，最低單價僅一．七八元，逾千度以上夏月單價最高可達八．八六元。

小商家700度以下 每度小漲0.1元

小商家只有七百度以下小調○．一元，七百度以上不調整，小商家平均小漲○．九六％，每月約多繳七十元，影響約九十一萬戶。台電以主計總處資料估算，十月電價微調對全年消費者物價指數（CPI）影響約○．○五三個百分點。

產業電價因有關稅衝擊，且電價已足額反映成本，此次凍漲，衰退產業減調或凍漲照顧等措施也維持。新電價十月上路後，台電年底前可多收十五億元，全年估挹注六十四億元。

