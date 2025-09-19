央行數據冰冷 房產業︰房貸荒多樣且難解

房產業者直言，房貸荒多樣化且難解，盼央行能更貼近市場實況，畢竟數據冰冷、購屋者的貸款需求卻是迫在眉睫。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕中央銀行第三季理監事會議維持房市信用管制現狀不變，沒有任何鬆綁跡象。房產業者直言，央行提出的預售屋分戶貸款、預售屋解約等數據，當然有其根據，但實際上房貸荒多樣化且難解，盼央行能更貼近市場實況，畢竟數據冰冷、購屋者的貸款需求卻是迫在眉睫。

不動產開發公會全聯會理事長楊玉全指出，民眾在購買預售屋時並沒有房貸契約的存在，且當時也不知道央行會實施第七波選擇性信用管制；而近年大批預售建案在交屋時，卻要適用簽約當時難測的重大貸款條件改變，這種一刀切式的政策，造成購屋者突然出現嚴重資金缺口，當然會引發糾紛與民怨。

他說，今年預計取得使用執照要交屋的新屋約十五萬戶，是歷年來最大的交屋潮，大都是配合政府都更與危老政策，部分購屋者因貸款極度困難，被迫走入地下錢莊，呼籲央行還是要能體諒民間疾苦。

至於換屋族群申貸困難，楊玉全認為，第二戶協處切結將產生諸多不利違約可能，加上銀行得耗費稽查成本，後續衍生處理訟爭難免；因此銀行乾脆拒之門外，且第一戶舊屋可能根本沒有市場性，就算拉長到十八個月內也是賣不掉。

楊玉全還說，去年調升二次存款準備率，市場抽走三千億元資金，這次沒有降低存款準備率，水龍頭的水源一樣不夠，而高價住宅採取十幾年前的標準，就算是首購也無辜受到影響。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，央行維持各項房市管制未鬆綁，預期房市將會維持盤整格局，換屋族申請貸款仍相對困難，但首購政策相對獲得支持；因年底是銀行自主管理實施屆滿一年，到時候政策方向應該會更清楚。

