央行利率連6凍 未鬆綁房市信用管制

〔記者陳梅英／台北報導〕美國聯準會（Fed）啟動「預防性降息」，中央銀行理事昨一致同意政策利率維持在二％不變，一如外界預期「連六凍」，但房市管制也未鬆綁。總裁楊金龍表示，主要是房地產對於金融穩定的風險仍在，並非房價的問題。針對外界要求鬆綁的壓力，央行此次未做任何調整，是否為「勇敢的決定」？楊金龍認為是「合理的決定」。

他也回應行政院長卓榮泰先前「打開水龍頭、但要有過濾網」的說法，強調風險控管同樣重要，央行將會密切關注房市變化，包含新青安排除在銀行法第七十二之二條規範外，房市是否又往上走；並將於第四季資料出爐後，一併檢討選擇性信用管制與不動產貸款集中度控管措施。

舒緩房貸排撥 NCD到期不續發釋資

針對目前房貸排撥情況，央行也採取二項措施協助，希望營造充裕的資金環境。第一、透過公開市場操作釋資。楊金龍表示，透過NCD（可轉讓定期存單）到期不再續發等方式，主動釋出資金，與降準效果類似，但央行更具「主動權」與彈性。

第二，針對銀行自主管理不動產貸款，若優先承作無自用住宅購屋及都更危老重建案件等配合政府政策的貸款，而未能達成自訂控管目標者，央行自第二季起已給予銀行自主彈性調整空間，後續也會照此原則辦理。

楊金龍說，今年來房貸排撥現象未能有效紓解，主要是因為新青安、自住案件多，尤其集中在八大公股行庫。央行統計，從去年八月至今年八月，八大行庫不動產貸款集中度緩升○．八四個百分點，其他家銀行下降二．○八個百分點，這也是全體銀行不動產貸款集中度緩降主因，並導致公股行庫在銀行法第七十二之二條不動產貸款比率偏高。

楊金龍說，金管會已宣布將新承作新青安貸款排除在銀行法計算之外，可望紓解公股行庫壓力。他也呼籲公股銀行積極吸收存款，並拜託民營銀行多承作無自用住宅貸款，協助緩解民眾貸款排擠問題。

