與昔日勁敵合作 輝達砸1505億入股英特爾

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》18日報導，美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達宣布斥資50億美元（新台幣1505億元）入股英特爾，並將與這個昔日的勁敵合作，開發個人電腦（PC）與資料中心晶片，輝達此舉震撼半導體產業，也凸顯產業權力版圖的轉變。消息一出，英特爾股價盤前電子交易大漲逾28%。

折價6.5% 取得逾4%股權

根據雙方18日聲明，輝達將以每股23.28美元（新台幣700.9元）買進英特爾普通股，較英特爾17日收盤價24.9美元（新台幣749.7元）折價6.5%，但高於美國政府8月入股的20.47美元。交易完成後，輝達將持有逾4%英特爾股權，躍居最大外部股東之一。

英特爾將在未來PC處理器中導入輝達的繪圖技術，同時提供處理器，搭配輝達加速器打造資料中心產品。兩家公司未提供產品上市時間表，強調雙方既有的個別發展計畫不受影響。

輝達這筆投資將為英特爾帶來及時雨。美國總統川普8月親自宣布，將砸下近90億美元（新台幣2709.6億元）收購英特爾9.9%股權。日本軟銀集團（SoftBank）本月稍早也向英特爾投資20億美元（新台幣602億元）。英特爾同時積極出售資產籌措資金，以因應推動先進製程所需要的巨額支出。

輝達執行長黃仁勳發布聲明表示：「這項歷史性的合作，將輝達的AI與加速運算堆疊，緊密結合英特爾的CPU與龐大的x86生態系，為下一個運算時代奠定基礎。」

英特爾執行長陳立武強調：「我們珍惜輝達的信任，期待與其攜手創新。英特爾的x86架構奠定了現代運算數十年基礎，未來將持續驅動新一代工作負載。」

