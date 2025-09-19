晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

電價審議會今拍板 民生電價微調3%內、產業凍漲

2025/09/19 05:30

電價審議會今召開，住家、小商家各段電價都會調整，估平均漲幅壓低在3％內，產業電價連4漲後將凍漲。（資料照）電價審議會今召開，住家、小商家各段電價都會調整，估平均漲幅壓低在3％內，產業電價連4漲後將凍漲。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕電價審議會今召開，將拍板十月新電價。因台電撥補多次遭立法院擋下，且現行住商電價仍遠低於售電成本，考量累虧仍需處理，台電也力爭合理反映，民生類的住家、小商家各段電價都會調整，估平均漲幅壓低在三％內，而產業電價連四漲後將凍漲。

住家、小商家 各段電價都會調

台電帳上累虧逾四千億元，今年三月電價審議會做出上半年「凍漲」的關鍵是「經濟部全力爭取立法院支持撥補台電預算」，但均遭立法院封殺，凍漲理由消失。

台電盼讓電價適度合理反映，現行民生單價每度二．七七元，遠低於全年平均售電單價三．八八元，且住宅六段電價更是偏離設計精神，持續爭取第一段、第二段微調；另小商家五段電價，第一段同樣低於成本。但考量涉及物價且照顧民生，台電提出「月用七百度以下用戶，每月電費增加不超過一百元」，盼獲得同意。

月用700度以下 每月增不到百元

產業用戶在連漲四次後，七大工商團體都已喊話，凍漲已是最大共識，至於先前受疫情衝擊產業而電價緩漲部分，台電仍會提報恢復；惟今年上半年受關稅湧現拉貨潮，用電數據有失真，恢復原電價機率不高。

台電依電價公式提報應漲幅度，將在今日審議會拍板，小商家電價涉及物價，且商總也是電價審議委員之一，料將有爭鋒討論，初估整體平均漲幅落在三％內，台電全年財務可挹注六十億元內；目前住宅電價六段約有一三四○萬戶、小商家則估有九十一萬戶，將適用十月新電價。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財