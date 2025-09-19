電價審議會今拍板 民生電價微調3%內、產業凍漲

電價審議會今召開，住家、小商家各段電價都會調整，估平均漲幅壓低在3％內，產業電價連4漲後將凍漲。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕電價審議會今召開，將拍板十月新電價。因台電撥補多次遭立法院擋下，且現行住商電價仍遠低於售電成本，考量累虧仍需處理，台電也力爭合理反映，民生類的住家、小商家各段電價都會調整，估平均漲幅壓低在三％內，而產業電價連四漲後將凍漲。

台電帳上累虧逾四千億元，今年三月電價審議會做出上半年「凍漲」的關鍵是「經濟部全力爭取立法院支持撥補台電預算」，但均遭立法院封殺，凍漲理由消失。

台電盼讓電價適度合理反映，現行民生單價每度二．七七元，遠低於全年平均售電單價三．八八元，且住宅六段電價更是偏離設計精神，持續爭取第一段、第二段微調；另小商家五段電價，第一段同樣低於成本。但考量涉及物價且照顧民生，台電提出「月用七百度以下用戶，每月電費增加不超過一百元」，盼獲得同意。

產業用戶在連漲四次後，七大工商團體都已喊話，凍漲已是最大共識，至於先前受疫情衝擊產業而電價緩漲部分，台電仍會提報恢復；惟今年上半年受關稅湧現拉貨潮，用電數據有失真，恢復原電價機率不高。

台電依電價公式提報應漲幅度，將在今日審議會拍板，小商家電價涉及物價，且商總也是電價審議委員之一，料將有爭鋒討論，初估整體平均漲幅落在三％內，台電全年財務可挹注六十億元內；目前住宅電價六段約有一三四○萬戶、小商家則估有九十一萬戶，將適用十月新電價。

