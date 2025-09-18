晴時多雲

解房貸荒 業界盼水龍頭轉大點

2025/09/18 05:30

大多數房產業者希望，央行能直接鬆綁第二戶房貸成數限制，並調降存款準備率。（記者徐義平攝）大多數房產業者希望，央行能直接鬆綁第二戶房貸成數限制，並調降存款準備率。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕第三季中央銀行理監事會議今日召開，絕大多數房產業者希望，央行能直接鬆綁第二戶房貸成數限制，並調降存款準備率，才能真正解決房貸荒引發的爭議。

鬆綁第2戶房貸成數 協處期限放寬逾3年

不動產開發公會全聯會理事長楊玉全指出，即便央行日前放寬第二戶換屋協處切結期限，可從十二個月拉長至十八個月，但依目前房市氛圍，還是很難在十八個月內賣掉舊屋，且換屋者其實是自住需求，建議直接鬆綁第二戶貸款成數可比照首購；若還有疑慮，至少也要將協處期限放寬至三年以上，如此換屋族才有更充裕的時間。

此外，近期中南部建商出現被迫用自有資金將房子蓋好，但當向銀行申請分戶貸款時，卻遭拒絕的案例；楊玉全表示，部分中南部建商對資金運用相對保守，本意是先用自己資金將房子蓋好再賣，但銀行端卻不願提供已購民眾的分戶房貸，理由竟是當初土建融未讓銀行承作，所以也沒有額度留給建商做分戶貸款。

海悅國際總經理王俊傑直言，換屋族房貸限縮真的衝擊太大，像是第一戶屋齡已超過十五年的換屋族，若想換第二戶，讓居住空間大一點、屋齡新一點、安全多一點，卻卡在房貸成數被限縮，強烈建議優先考量放寬第二戶房貸成數限制。

房產業界還抱怨，汽車舊換新都持續補助了，為何老屋換新屋卻要苦於房貸成數限縮。

房仲業者曾敬德指出，不動產業也是個產業，業者可理解主管機關引導房市降溫避免泡沫風險，但至少讓產業可回歸正常市場機制，銀行也會針對不同產業的個別風險去評估放款，當不動產放款風險高時，銀行自然會趨利避害。

