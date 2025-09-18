晴時多雲

央行利率估連6凍 聚焦房市與匯率

2025/09/18 05:30

台灣經濟基本面穩健且通膨緩降，央行利率維持不變、「連六凍」機率高。（資料照）台灣經濟基本面穩健且通膨緩降，央行利率維持不變、「連六凍」機率高。（資料照）

銀行資金充裕 各界對房市管制鬆綁看法不一

匯率如何因應Fed降息 受關注

〔記者陳梅英／台北報導〕美國就業市場惡化，加上聯準會（Fed）「鴿派」聲勢大增，市場預期聯準會本週將重啟降息，降息速度也可能加快；但台灣經濟基本面穩健且通膨緩降，央行利率維持不變、「連六凍」機率高，市場焦點落在若聯準會加速降息後，央行如何因應新台幣升值走勢，以及房市管制在鬆與緊之間如何拿捏。

跟進主計總處 將上修經濟成長率

主計總處日前上修今年經濟成長率至四．四五％，其中，上半年有六．七五％，遠超過央行第二季理監事會議後預估的五．四八％、全年三．○五％，即使下半年預測值維持不變，央行此次理監事會議勢必得上修今年經濟成長率。

國銀主管表示，台灣經濟穩健，且已連續四個月通膨率低於二％警戒線，央行沒有降息壓力；但台美關稅尚未明朗，房市處於調整期，央行也沒有必要升息，政策利率維持二％已是市場共識。

至於有建商建議央行調降銀行存準率，釋出資金紓解房貸荒，並檢討房市管制措施，各界看法不一。

某國銀主管認為，央行近期發行三六四天期與二年期定存單利率持續下探，代表銀行資金充裕。該主管也說，金管會已將新青安排除在銀行法規範的不動產三十％限額，國銀龍頭台銀亦放寬房貸收支比等條件，央行在不動產集中度管制上也給予彈性解釋空間，對紓解房貸荒有一定幫助；在台股頻創新高，市場資金充沛環境下，若央行房市信用管制太早鬆綁，恐讓先前七波信用管制措施成效瞬間化為烏有。

新台幣匯率議題也是央行一大挑戰。匯銀人士指出，上半年央行為阻升新台幣，買匯金額大增，近期因市場對於聯準會降息預期升溫，美元跳水，新台幣匯價暌違一個月盤中又見二字頭，若聯準會降息加速，央行匯率政策如何在出口廠商希望維穩的期待與避免被美國列入匯率操縱國中取得平衡，也是外界關注焦點。

