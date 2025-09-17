晴時多雲

半個月翻倍 6246人受害關稅放無薪假

2025/09/17 05:30

勞動部昨公布最新減班休息統計，短短半個月大增2471人，整體實施人數達7334人。（中央社資料照）勞動部昨公布最新減班休息統計，短短半個月大增2471人，整體實施人數達7334人。（中央社資料照）

整體實施人數達7334人

〔記者李靚慧／台北報導〕美國關稅衝擊擴大，勞動部昨公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，短短半個月大增二四七一人，整體實施人數達七三三四人，其中六八七○人為製造業勞工，特別是「金屬機電工業」勞工半個月暴增逾二千人。實施無薪假企業中，有二四二家企業表示「受關稅影響」、人數達六二四六人，較上期翻倍大增三一九一人，也多為製造業勞工。

根據最新勞雇雙方協商減少工時通報統計，共計三三三家事業單位、七三三四人實施，較上期（九月一日）增加八十八家、二四七一人；此期通報的百人以上中型企業有十六家、二三四七人，占整體實施人數的三成。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅指出，本期實施人數仍集中在製造業，多達六八七○人，較上期增加八十家、二三九一人，占總增加人數的九十七％。製造業中，以金屬機電工業增加家數最多、占製造業逾八成，其中主要受影響仍是「機械設備製造業」，共通報一二五家、三二四七人，均適用就業安定措施。

另，廠商實施減班休息的原因，多達二四二家、六二四六人，認為受到美國關稅影響，較上期的三一九一人幾乎翻倍。黃琦雅坦言，勞動部自八月起宣導「加強版僱用安定措施」，的確讓很多廠商主動詢問，評估將薪資補貼方案納入人力規劃選項中。

黃琦雅強調，此次通報減班休息的事業單位中，逾七成、二四四家適用就業安定措施，人數達五九四○人，即八成的受影響勞工可申請薪資差額補貼，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，勞動部另發給七成薪資差額補貼，每人每月最高一萬二一○○元。

若非屬僱用安定措施業別，也可申請訓練津貼，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時一九○元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領一萬七二一○元。

