2電廠出包 台電︰夜尖峰備轉守住6％

2025/09/17 05:30

興達電廠事故機組零件「法蘭」來自澳、韓、星，並非中貨。（台電提供）興達電廠事故機組零件「法蘭」來自澳、韓、星，並非中貨。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電興達電廠、林口電廠機組連續出現事故，台電董事長曾文生昨表示，估算到九月底以前，有「一定程度供電壓力」，也動用緊備機組讓夜尖峰備轉容量率維持六％，估計約有兩台半機組餘裕可再應付突發事件。台電也全力盤點興達新一號機安全狀況，盼十月前向高雄市政府申請以提升供電穩定。

經濟部長龔明鑫昨說明，備轉容量率就因應「意料之外」，還可以供電正常，目前白天有光電不用擔心，夜尖峰備轉率則至少維持六％，換算後有約兩百多萬瓩餘裕，即使「有狀況，仍可正常供電」。他強調，機組調度是台電的專業，如何維持六％，「我是完全相信台電」。

曾文生也說，興達、林口電廠事故就少掉二一○萬瓩，夜尖峰掉六％，對供電有壓力外，也憂心影響後續大修期程；因此，台電盡快讓興達新一號機安全報告完成，再向高雄市申請。

對興達電廠事故機組零件「法蘭」傳遭洗產地、來自中國；曾文生說求證包商奇異公司，供應商來自澳洲、韓國、新加坡等，並無中貨，將續全面清查是否有假冒產地混入。

