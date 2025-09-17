晴時多雲

經部擬祭舊換新 催光電量倍增

2025/09/17 05:30

經濟部長龔明鑫昨舉行上任後首場交流會。（記者林菁樺攝）經濟部長龔明鑫昨舉行上任後首場交流會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長龔明鑫昨舉行上任後首場交流會，宣示能源二．○政策未改變，綠能仍為重中之重，今年綠電發電量可占十五％，明年底二十％雖有挑戰，但持續邁進；光電除推動無爭議屋頂型外，也規劃提前「汰舊換新」光電板，發電量有望倍增，同時表態支持深水區的浮式風電。

由於再生能源進度遲緩，龔明鑫說明，企業需要綠能，尤其要完成RE一○○承諾等，目前地熱、氫能發展相對需要時間；相對成熟的光電、風電目標仍落後，龔明鑫昨並未宣布再往後調整，僅說綠電發電量今年十五％可望達成、明年二十％有挑戰。

他說明，屋頂型光電過去成本不是太划算，但目前綠電價格提高，沒爭議性可盡快推動，漁電共生則與農業部合作以穩健發展。

經濟部也將盤點，光電板提早汰舊換新，「一樣面積，但卻是兩倍發電量」。經濟部能源署副署長吳志偉補充，十幾年前的光電板發電效率約十幾％，但目前都已達二十三％以上，要汰換多久年限、鼓勵汰換誘因等，尚研究中。

續推深水區浮式風電

龔明鑫也說，光電、離岸風電已運轉部分，「表現都非常好」，歷經地震、颱風，風機幾乎沒受損；此外，浮式風電往深海區移動，「還是會去做」。

龔明鑫另指出，產業面臨氣候變遷、地緣政治、關稅與關鍵材料限制等四大挑戰，因應AI拉動大額投資，先進科技都需長達一、二十年布局，下階段關鍵技術在矽光子、人形機器人、量子運算及無人機等領域。

有關電電公會等提出海外設置產業園區，龔明鑫說明，不用擔心產業外移，業者在台灣沒減少反而增加投資，這是能力、能量延伸，且投審司也會審議，若產生外移將有因應配套措施。目前經濟部已在捷克、日本、美國等設置投資貿易中心，協助廠商海外布局，也會強化非美市場拓銷，包括墨西哥、波蘭、印度、菲律賓及東南亞等地。

