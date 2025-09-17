晴時多雲

我新增279個出口黑名單 中占近4成

2025/09/17 05:30

經濟部更新戰略高科技出口清單，納管279個涉武擴實體。（記者林菁樺攝）經濟部更新戰略高科技出口清單，納管279個涉武擴實體。（記者林菁樺攝）

廠商出口受管制對象未取得憑證 海關將攔查不放行

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部召開跨部會出口實體清單審查會議，基於防止武器擴散、國際制裁及其他國安考量，昨公告更新戰略性高科技貨品出口實體管理名單，新增納管巴基斯坦、伊朗、墨西哥、中國、葉門等國共二七九個涉武擴活動實體，並移除七個實體；其中，中國含香港有一○四個實體納管、占新增清單近四成。

根據新增清單，上榜的中國（含香港）公司有一般中小企業，也涵蓋中國戰略性高科技、國防工業領域的重要單位，包括高科技研究機構如智源、石墨烯研究院；大型資訊產業浪潮集團，航空、航天相關的軍工與科研單位，如中航工業研究所、航天院所等。

經濟部貿易署表示，名單更新是依「貿易法」第十三條授權，參考聯合國安全理事會、友盟國家的制裁與管制名單，目前累計列管逾一萬八百個實體、個人。國內廠商若要出口予名單中受管制對象，應事先取得貿易署核發的戰略性高科技貨品輸出許可證，才能獲得憑證出口，海關將協助邊境攔查，未經許可將不放行。

戰略性高科技貨品（SHTC）包含軍民兩用貨品及技術出口管制清單、一般軍用貨品清單及輸往敏感國家特別管制品項；最終用途或最終使用者可能涉核子、生化、飛彈等軍事用途者，均須依規取得輸出許可。未經許可出口最重可處五年以下有期徒刑、併科三百萬元以下罰金；情節重大者可撤銷進出口廠商登記。

目前軍民兩用貨品及技術出口管制清單共分十大類，包括核能物質與設施、特殊材料與相關設備、材料加工程序、電子、電腦、電信及資訊安全、感應器與雷射、導航與航空電子、海事、航太與推進系統等。

