電動車免稅擬再延5年 年減稅約96億元

財政部列為優先法案的《貨物稅條例》及《使用牌照稅法》修正草案，擬將電動車免徵貨物稅及牌照稅的措施再延長五年。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕立法院新會期將於十九日開議，財政部列為優先法案的《貨物稅條例》及《使用牌照稅法》修正草案，擬將電動車免徵貨物稅及牌照稅的措施再延長五年，至二○三○年十二月三十一日止，估計每年減稅金額約九十六億元。

有別於過往延長四年，財政部表示，此次延長至二○三○年底，主要為配合我國溫室氣體減量及淨零排放政策，並使整體運具電動化推動方向一致。目前相關修正草案已報送行政院。

此次修法重點包括，修改《使用牌照稅法》第五條中直轄市及縣市政府得對電動汽車與電動機車免徵牌照稅，期限延長至二○三○年底。據估算，台灣電動汽車年底可望突破九．七萬輛，電動機車估達七十七．五萬輛，均可受惠。以特斯拉車主為例，五年約可省下五．五萬元。

《貨物稅條例》第十二條之三的修改重點則在購買並登記完全以電能為動力的電動車輛，免徵貨物稅；其中，電動小客車免徵金額上限維持在完稅價格一四○萬元。以現行三十％稅率計算，一四○萬元以內的車型最高可省下四十二萬元。超過部分仍適用減半稅率十五％。

