〈財經週報-本週熱點〉聯準會將重啟降息 央行利率連6凍機會大

市場預期美聯準會本週降息已箭在弦上，只是降息幅度與速度的差別。（路透）

記者陳梅英／專題報導

美國就業市場惡化，市場預期聯準會（Fed）本週將重啟降息，但究竟是降息1碼或是2碼，仍有待觀察；但台灣經濟基本面仍穩健，央行利率維持「連6凍」機率高，外界關注的焦點落在是否調降存準率、鬆綁房市管制，以及如何因應台幣走勢。

國銀主管指出，美國降息預期升溫主要是近期公布的就業數據表現不佳，包括非農就業報告，新增就業人數迅速下滑以及初領就業金人數激增，更糟的是美國通膨仍然居高不下，市場對於美國經濟放緩的疑慮再起，聯準會降息已箭在弦上，只是降息幅度與速度的差別。

請繼續往下閱讀...

相較而言，台灣勞動市場平穩、今年經濟成長率不只能保3，主計總處日前還上修今年經濟成長率至4.45%，通膨也趨緩，即使下半年仍有關稅與美國經濟等不確定因素，但預期央行此次理監事會議將會上修今年經濟成長率的預測值，此刻央行並沒有迫切降息壓力，也沒有升息必要，利率連6凍機會大。

國銀主管認為，目前對於央行最大挑戰是在新台幣匯率以及外部要求央行房市管制鬆綁的壓力。後者在不動產集中度控管預計實施到年底，不會提前解禁下，第七波信用管制措施是否做局部鬆綁或調降存準率紓解吃緊的房貸資金，將為外界注目焦點。

Fed降息預期 台幣再逼近30元整數關卡

另外，新台幣第二季升值逾1成，對出口廠商帶來莫大的匯損壓力，8月以來台幣隨外資熱錢匯出而走貶，台幣也回貶2.25%，惟進入9月，隨市場對於Fed降息預期升溫，外資熱錢回流，上週台幣結束連4黑後翻紅，再度逼近30元整數關卡，若升勢過快，央行可能會再度出手阻升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法