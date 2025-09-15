〈財經週報-能源政策〉光電爭議、風電卡關 2026再生能源達標存隱憂

光電爭議頻傳、風電進度停滯等種種不順，再生能源目標達標仍存有不少隱憂。（資料照）

記者廖家寧／專題報導

再生能源發電量結構

台灣能源規劃以「減煤、增氣、展綠、非核」為目標，今年5月17日核三廠2號機除役，台灣正式步入非核家園。核電歸零後，其餘能源占比微幅上升。目前除非核達標外，增氣占比已達46.6%，距離50%目標不遠；但因面臨光電爭議頻傳、風電進度停滯等種種不順，原訂2025年再生能源目標20%，跳票後已延後1年，2026年達標希望上仍有望一搏，但仍存有不少隱憂。

發電量結構

展綠目標方面，離岸風電與太陽光電是兩大綠能主力，太陽光電目標已延後1年，要在2026年達到20GW，以屋頂優先，地面複合利用為主，截至目前，光電總裝置容量累計14.94GW，其中屋頂累計9.5GW、地面型累計5.4GW。然而，光電面臨弊頻傳、台電躉購價格偏高、漁電共生案場養殖事實、廢棄模組棄置等爭議，也阻礙開發進度。

發電裝置容量

針對高價躉購光電致台電虧損爭議，經濟部能源署反駁，今年光電躉購費率每度4.3元，且25%的太陽光電透過轉供方式直接售予國內民間企業，光電產業已在躉購制度扶植下逐步走向市場化。

離岸風電部分，經濟部原定總裝置容量要在今年達到5.6GW，但因疫情、歐洲情搶船潮影響開發進度，因此時程延後1年；另又砍掉潛力場址的海峽一風場300MW（0.3GW）開發權，扣除其裝置容量，2026年總裝置容量目標改為5.3GW。

離岸風機已安裝452座

截至目前，累計離岸風機已安裝452座，總裝置容量累計4.13GW，包括今年上線的640ＭＷ允能雲林風場；另規劃要在今年併網的還有294.5MW台電二期風場、920MW沃旭大彰化西南第二階段及大彰化西北風場，正在努力施工中。

然而，離岸風電目標存在諸多隱憂，2024年雖順利達成「年度目標」，2026年有望達標5.3GW，但2027年後能否繼續推展仍是困難重重，區塊開發風場3-1、3-2期風場在經濟部宣布3-3期選商草案擬斷層式撤除國產化項目後，深陷融資困難的亂流中，持續卡關等待一線生機，區塊開發中唯一融資到位的僅有哥本哈根基礎建設基金（CIP）的渢妙一風場，風睿能源（SRE）的海盛風電（F4）有望在年底前融資到位，其餘風場至今仍生死未卜，而3-3選商草案至今也尚未公布，畢竟是寸步難行，動輒得咎，目前仍是「僅聞樓梯響」，而後續浮式風場示範計畫也已喊卡。

