台灣人均GDP今年再超車 韓憂難翻身

台韓人均GDP比一比

南韓受制成長停滯、韓元疲弱 與台差距恐繼續擴大

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據南韓政府週日公布的預測，今年南韓人均GDP（人均國內生產總值）預計為三萬七四三○美元（約一一三．二萬元台幣），低於台灣主計總處預測的台灣人均GDP三萬八○六六美元（約一一五．一萬元台幣），為時隔二十二年後，台灣人均GDP「首度」超越南韓。但事實上，早在二○二三年十二月南韓官方就曾公布，二○二二年南韓人均GDP落後台灣！

台2022年曾經一度反超南韓 估明年台將突破4萬美元

南韓政府原先預估，要到二○二六年，台灣人均GDP才會超越南韓，但因台灣受惠於半導體出口暢旺，帶動經濟加速成長，而南韓則受制於經濟成長停滯與韓元疲弱，差距因而提前一年拉近，台灣人均GDP更有望在二○二六年率先突破四萬美元門檻。

南韓媒體報導，如果上述預估成真，將是二○○三年南韓人均GDP以一萬五二一一美元，超越台灣的一萬四○四一美元之後，時隔二十二年首度被台灣反超。韓台兩國的人均GDP曾在二○一八年拉開差距達近一萬美元，但後來差距縮小，去年南韓為三萬五一二九美元，台灣為三萬四四三七美元。

不過事實上，早在二○二三年南韓官方就曾公布，二○二二年南韓人均GDP為三萬二四一○美元，落後台灣的三萬二六二五美元。

台灣主計總處預估，二○二六年台灣人均GDP將達到四萬一○一九美元，首度達成「人均GDP突破四萬美元」的目標。相較之下，南韓預估二○二六年人均GDP為三萬八九四七美元，恐要等到數年後才有機會突破四萬美元大關。

根據統計，台灣今年第二季實質GDP年增八．○一％，為二○二一年同期以來最高，台灣主計總處也在今年八月中旬，將今年實質GDP成長預估由先前的三．一％上修至四．四五％。相較之下，南韓今年第二季的實質GDP僅年增○．六％，預估全年成長率僅○．九％。

野村證券經濟學家朴正宇分析：「在全球人工智慧（AI）熱潮中，台積電為首的台灣科技公司扮演核心角色，台灣的潛在成長率很可能超過三％，韓國已經跌到二％以下，預計南韓與台灣之間的所得差距會繼續擴大。」

