全球央行週 Fed料啟動降息循環

2025/09/15 05:30

彭博報導，美國聯準會（Fed ）在週三會後料將降息一碼。（路透資料照）彭博報導，美國聯準會（Fed ）在週三會後料將降息一碼。（路透資料照）

預期聯準會週三會後降息1碼 10大貨幣交易國政策調整受矚目

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，美國聯準會（Fed ）在週三會後料將降息一碼（○．二五個百分點），為川普總統開啟第二個任期以來首度降息，也將決定全球十大交易量最大貨幣國家央行中半數的政策走向。

從週三的加拿大央行和Fed開始，到隔天的英格蘭銀行，最後是日本銀行，這些國家的央行可能會調整借貸成本，或向投資人告知在今年最後一季的政策意向，或是兩者都兼而有之。

到這個週末，影響全球五分之二經濟體（包括七大工業國家中的四國）的利率或將被調整；川普政府長期以來尋求Fed降息，預計將成為市場焦點。川普先前一直呼籲Fed降低借貸成本，Fed主席鮑爾則擔心關稅引發的通膨，導致Fed陷入政策僵局；但近期就業市場疲軟的跡象，為大多數經濟學家預期的降息一碼開了綠燈。

包括Anna Wong在內的彭博經濟學家表示：「我們預期聯邦公開市場操作委員會（FOMC）將降息一碼，這不是因為Fed核心使命—物價穩定和充分就業，這兩大經濟數據都支持降息，而是因為市場預期降息，白宮也希望降息。我們認為鮑爾正在採取他認為必要的措施，以抵禦Fed獨立性面臨的進一步威脅。」

加拿大央行和挪威央行的決策官員預計也將降息一碼，而其他已開發經濟體的決策官員可能更為謹慎。英格蘭銀行在今年八月降息一碼後，這次可能會維持利率不變，當時決策官員罕見地進行史上首次「兩輪投票」後，才讓降息一碼的決定達到多數，凸顯決策的難度。與此同時，日本央行仍在升息的道路上，但尚未暗示即將採取此類舉措。

而包括印尼、巴西和南非等經濟體的央行將保持謹慎立場，但不會調整利率。

