晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台股挑戰2萬6 聚焦3大變數

2025/09/15 05:30

法人分析，外資雖全力作多，但散戶要小心大盤短線過熱，避免衝動追高。（中央社資料照）法人分析，外資雖全力作多，但散戶要小心大盤短線過熱，避免衝動追高。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股持續創新高，下一個整數大關將是26000點。法人分析，接下來3大變數包括美國降息、台美貿易談判即將出爐、量能變化等都將影響大盤走勢，目前看來外資雖全力作多，但散戶要小心大盤短線過熱、風險上升，避免衝動追高。

對於聯準會（Fed）降息預期，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，市場認美國9月重啟降息幾乎已成定局，根據芝加哥商品交易所FedWatch工具顯示，9月降息機率達百分之百，並預估10月與11月有機會各再降息1碼；他提醒，目前多方氣勢仍旺，但在外資大量湧入強彈後，短線過熱風險上升，宜避免衝動追高。

野村台灣智慧優選主動式ETF經理人游景德也說，市場高度預期聯準會將於9月啟動降息，資金行情備受期待，然需留意的是，若聯準會如預期在9月下旬降息，短期有可能出現利多出盡風險，尤其是若聯準會意外降息2碼，更需警惕是否反映美國經濟快速惡化的可能性。

另台美貿易談判近期即將出爐，市場關注的半導體關稅232條款也將有進一步發展。法人分析，雖然市場態度樂觀，認為應會比先前公告的關稅稅率更佳，且半導體產業稅率應會有好結果，但萬一談判結果沒有想像中好，恐出現利多出盡的現象。

元大投顧提醒，9月11日成交量創下逾6000億元天量，由於K線為1根開高走低實體黑棒，因此本週台股走勢可先觀察當日低點（25174點）不宜跌破，否則會有量價同時到頂疑慮，同時投資人短線可觀察5日均量變化，做為上攻強弱依據。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財