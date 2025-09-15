台股挑戰2萬6 聚焦3大變數

法人分析，外資雖全力作多，但散戶要小心大盤短線過熱，避免衝動追高。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股持續創新高，下一個整數大關將是26000點。法人分析，接下來3大變數包括美國降息、台美貿易談判即將出爐、量能變化等都將影響大盤走勢，目前看來外資雖全力作多，但散戶要小心大盤短線過熱、風險上升，避免衝動追高。

對於聯準會（Fed）降息預期，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，市場認美國9月重啟降息幾乎已成定局，根據芝加哥商品交易所FedWatch工具顯示，9月降息機率達百分之百，並預估10月與11月有機會各再降息1碼；他提醒，目前多方氣勢仍旺，但在外資大量湧入強彈後，短線過熱風險上升，宜避免衝動追高。

請繼續往下閱讀...

野村台灣智慧優選主動式ETF經理人游景德也說，市場高度預期聯準會將於9月啟動降息，資金行情備受期待，然需留意的是，若聯準會如預期在9月下旬降息，短期有可能出現利多出盡風險，尤其是若聯準會意外降息2碼，更需警惕是否反映美國經濟快速惡化的可能性。

另台美貿易談判近期即將出爐，市場關注的半導體關稅232條款也將有進一步發展。法人分析，雖然市場態度樂觀，認為應會比先前公告的關稅稅率更佳，且半導體產業稅率應會有好結果，但萬一談判結果沒有想像中好，恐出現利多出盡的現象。

元大投顧提醒，9月11日成交量創下逾6000億元天量，由於K線為1根開高走低實體黑棒，因此本週台股走勢可先觀察當日低點（25174點）不宜跌破，否則會有量價同時到頂疑慮，同時投資人短線可觀察5日均量變化，做為上攻強弱依據。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法