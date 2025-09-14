台積電運動會11月8日登場 張忠謀可望出席

台積創辦人張忠謀去年與夫人張淑芬回台積電參加運動會，員工夾道熱烈歡迎。（資料照，記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球晶圓代工龍頭的台積電，今年運動會預計十一月八日（週六）舉行，延續去年，將邀請創辦人張忠謀回來參加，老台積人包括聯發科執行長蔡力行、宏碁電腦董事長陳俊聖、前台灣大哥大總經理暨執行長張孝威等，也受邀參與盛會。

台積電董事長魏哲家（右三）去年首度以董事長身分主持台積電運動會，當時他幽默地說「等了26年才能站在主席台」。（資料照，記者洪友芳攝）

台積電今年營運可望再破紀錄，前八月營收累計達二．四三兆元、年增三十七．一％，全年營收估年增三成、超過三．七五兆元，將再創新高。

「一年中最興奮的一天」

張忠謀去年與夫人張淑芬回台積電參加運動會，員工夾道熱烈歡迎，他還花了近半小時，走操場一圈向各區隊的員工致意，致詞還特別強調運動會是他一年中最興奮的一天。

面對地緣政治變化，張忠謀當時指出，「這五年來，台積電已真正成為兵家必爭之地」，「面對這個挑戰，台積電有優秀團隊，深信台積電必能接受挑戰並能成功，再創奇蹟」；今年台積電營運果真如張忠謀預言，成功克服挑戰並再創奇蹟。但面對今年川普掀起全球關稅戰，張忠謀尚未對外公開發表相關談話，今年台積電運動會上，他致詞將講些什麼，將備受矚目。

去年是魏哲家首度以董事長身分主持台積電運動會，當時他幽默地說「等了二十六年才能站在主席台」；為了犒賞員工的辛勞，台積電去年對台灣基層員工「加碼」發放特別獎金，每人二萬元、年增達二十五％；今年會不會加碼，也將是外界關注焦點。

