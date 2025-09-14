晴時多雲

今年前7月盈餘41億 台電拚全年虧轉盈

2025/09/14 05:30

台電董事長曾文生（右）。（資料照，記者叢昌瑾攝）台電董事長曾文生（右）。（資料照，記者叢昌瑾攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電過去三年大賠後，因國際燃料走跌，加上去年電價二波調整，今年估計自五月到十月都能賺錢，全年度可望虧轉盈，但將全數用於打銷累虧，很難有超額盈餘可回存入電價穩定準備。

燃料是牽動電價最大關鍵，隨國際燃料較去年大幅下跌，根據台電最新損益表揭露，前七月燃料支出已較去年同期減少一五八億元，而受惠去年上、下半年共二次調漲電價，今年五月起台電的財務好轉，單月開始賺錢，夏月電價收費的七月大賺一九六億元，今年前七月累計稅前盈餘達四十一億元。

4179億累虧仍難打銷

而夏季電價對高壓、特高壓的產業用戶收費到十月中旬，因此台電預估到十月底「單月」都會獲利。估算今年不僅損益兩平，還有機會獲利逼近百億元；不過，台電董事長曾文生日前已強調，不能看「單一年度」虧損，台電尚有四一七九億元的累虧，應可向審議會爭取最高五％合理利潤、約二九二億元。

台電當務之急是要降低累虧，減少借款、減輕利息負擔，依公司法規定，有盈餘可全數用於打銷累虧；但台電狀況特殊，二○一五、二○一六年累虧也是近千億元，但國際燃料大跌而產生超額盈餘，當時電價審議會沒讓台電全數用來打銷累虧，而是設計出「電價穩定準備」，台電保有合理利潤可降累虧，但超額盈餘得要存入「電價穩定準備」，避免國際燃料暴衝造成電價劇烈波動。

目前來看，台電今年即使轉虧為盈，也難有產生超額盈餘；觀察南韓電價啟動幾波漲價之後，並未再降價，財務大幅度改善；台電雖未能爭取到千億元補貼，但今年獲得風災特別條例補助一○二億元不無小補，加上國際燃料價格持續走跌，有助台電今、明年財務止血。

