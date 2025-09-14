電價審議會前夕／民生、產業電價雙凍機率高 台電力爭住宅電價微調

台電近年虧損及累虧（製表：記者林菁樺 圖：中央社資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕電價審議會九月中下旬召開，四場「會前會」在八月底已開完，由於工商界對關稅、匯率等議題敏感，反對漲電價，產業電價凍漲幾乎已是共識；至於民生電價，台電本週將再向經濟部報告財務狀況，力爭最低級距的「住宅電價」合理微調，但台電內部坦言，以經濟景氣來看，民生、產業「雙凍」機率最高。

今年上半年電價審議會以關稅為由，拍板電價凍漲，但半年過去，關稅議題仍持續籠罩各行各業，過去三年產業電價共調漲四次，目前每度四．二七元，多個工商團體均已向經濟部表達電價應凍漲，且以往電價「會前會」在正式審議會前一、二週才開，這次罕見在前一個月已開完，台電內部研判，產業電價凍漲已是政府與產業共識。

盼住宅電價第一、二段「回到合理水準」

而攸關上千萬的民生用戶，政府態度也是傾向凍漲，現行民生電價每度二．七七元，距離售電成本還有一段距離，台電未放棄爭取，預計本週再向經濟部報告財務，仍想要爭取住宅電價六段級距的第一段、第二段「回到合理水準」。

台電解釋，六段累進級距的設計精神，第一段原本就是補貼民生為主、不會賺錢，第二段至少電價成本要與售價打平，第三段開始小賺，級距越高、利潤越高。但前幾次的電價細緻調整，特別是第一段、第二段凍漲多年，不但偏離原本精神，也未能合理反映電價。

因此，台電第一段、第二段住宅電價仍會提報調漲，以第一段來看，這二十年來降幅遠大於漲幅，最近一次去年四月原擬漲五％，折衝後僅漲三％，微調○．○五元至一．六八元，距離降價前的二．一元甚遠；台電內部指出，向經濟部再次報告後，才有較具體方案。

空屋「底度費」上調每月100元

趕在電價審議會前夕，台電將多年未調的空屋「底度費」（基本費）合理反映，因即使沒用電，但設電錶、拉線等均有成本，過去設計每月二十度、約收三十三．六元，台電檢視各成本均上升，因此調整為每月六十度、收費一百元，每期帳單將收二百元，已自九月正式實施，約影響一五○萬戶，一年可挹注台電十億餘元。

