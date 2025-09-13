晴時多雲

財經青紅燈》 高資產財管列車啟動

2025/09/13 05:30

截至今年7月底，全國資產達1億元以上的高資產客戶人數有1萬5572人，較去年同期大幅成長59%。（資料照，記者王孟倫攝）截至今年7月底，全國資產達1億元以上的高資產客戶人數有1萬5572人，較去年同期大幅成長59%。（資料照，記者王孟倫攝）

根據最新統計，高資產財富管理（財管2.0方案）規模加速擴大。「銀行業」方面，截至今年7月底資產管理總額（AUM）已近逼1.7兆元、達1兆6937億元，另「證券商」辦理高資產業務，累計客戶數達1405人，累計交易金額3479億元。

無論是銀行業或證券商，金融業都力拚財管業務，積極爭取億元級以上高資產客戶，就是要「把餅做大」，既然如此，就更應要搭上高資產財管的列車。

金管會早在2019年底就推出「財富管理新方案」，並於2020年發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」；也就是鎖定高淨值富豪人士推動這項業務。

高資產財管並非新題材，但最近一年多卻是敲鑼打鼓，成為市場焦點議題，主要原因除了銀行財富管理AUM規模持續擴大、富豪人數更是同步上揚，尤其是去年啟動「亞洲資產管理中心」後，讓市場大餅是「看得到」也「吃得到」，且是正在逐漸實現的政策，不再只是喊喊口號。

根據最新發展，截至今年7月底，全國資產達1億元以上的高資產客戶人數有1萬5572人，較去年同期大幅成長59%，資產管理總量（AUM）達1兆6937億元，較去年同期的1兆2068億元，年增率達40.34%。

我國高資產族群人數與財管規模正快速成長，隨著資本市場信心回穩，資金多頭已經被點燃，台股更是頻創歷史新高紀錄；台灣本來就不缺資金，透過政策加持與金融業共同投入，將有助於成為亞資中心並拓展相關業務。（王孟倫）

