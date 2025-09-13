晴時多雲

盤勢分析》漲勢集中少數個股 內資打帶跑

2025/09/13 05:30

美國聯邦準備理事會（Fed）下週有望降息，激勵台股連續5個交易日收盤創新高。（中央社資料照）美國聯邦準備理事會（Fed）下週有望降息，激勵台股連續5個交易日收盤創新高。（中央社資料照）

美國聯邦準備理事會（Fed）下週有望降息，激勵台股連續5個交易日收盤創新高，加權指數昨天盤中最高攻上25492.28點，終場收在25474.64點，上漲258.93點，漲幅1.03%，成交金額4828.65億元，週線連3紅，本週大漲980.06點。

台積電（2330）昨股價上漲20元，收在1260元，平歷史新高價；外資台指期淨空單昨增加2241口，累積外資台指期淨空單約1.85萬口。

啟發投顧副總容逸燊表示，台股進入高檔，昨日量縮，短線最大利多降息已開始反應，近期漲停板的股票越來越無法鎖住，內資開始打帶跑，此時高檔追高容易套牢，可保持現金3~4成左右，等待拉回後再進場，25000點之下為較佳買點。

統一證券表示，預料聯準會下週降息已成定局，台股指數震盪盤堅往上，操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，聚焦族群包括AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、軍工及生技等。

國票證券表示，台股驚驚漲格局已出現改變，籌碼趨於凌亂，且近期台股下跌家數連日擴大，顯示漲勢集中於少數個股，操作上宜慎選標的，建議可選基本面展望良好且兼具話題性族群為主，如航太暨國防工業展將於下週舉行，手握國防部大單的無人機族群有望吸引資金進駐。

（記者楊雅民）

