yes123求職網：關稅打亂勞動市場 Q4勞資景氣樂觀度雙降

2025/09/13 05:30

yes123求職網昨發布「蛇年第四季景氣暨勞動市場趨勢調查」，顯示在美國關稅陰霾下，勞資雙方對今年第四季的經濟前景看法趨於保守。（業者提供）yes123求職網昨發布「蛇年第四季景氣暨勞動市場趨勢調查」，顯示在美國關稅陰霾下，勞資雙方對今年第四季的經濟前景看法趨於保守。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕yes123求職網昨發布「蛇年第四季景氣暨勞動市場趨勢調查」，顯示在美國關稅陰霾下，勞資雙方對今年第四季的經濟前景看法趨於保守、甚至悲觀，雙創近年來新低。但勞動市場中的特定產業仍然缺工，企業為求才開出「平均」四萬四六五一元的高薪，是十三年同期新高；上班族轉職意願與薪資期望也同步創下紀錄，形成「外冷內熱」的複雜局面 。

徵才均薪4.46萬 13年新高

企業對薪酬規劃的態度也轉趨謹慎，調查顯示，五十八．三％的企業第四季有加薪計畫，低於去年同期的六十四．八％。其中，四十三．二％計畫採「績效加薪」，僅十五．一％打算「全面加薪」。計畫加薪的企業平均調幅達四．一％，卻與員工實際感受有巨大落差；根據調查，今年前三季僅有十五．八％的上班族表示自己被加薪。

雖然企業加薪意願下滑，但為了填補人力缺口，開出的薪資條件卻逆勢上揚。調查指出，第四季企業釋出的職缺「平均月薪」高達四萬四六五一元，不僅高於上一季的四萬六六六元，也超越去年同期的四萬三七九一元，續創十三年同期新高。

求才市場 外銷冷內需熱

yes123求職網發言人楊宗斌解讀，這反映了第四季求才市場「內熱外轉涼」趨勢；外銷廠商因關稅影響而招募保守，但內需型的服務業，從百貨週年慶到聖誕、跨年檔期，持續面臨嚴重缺工問題，不得不提高薪資以吸引人才。

調查還發現，想跳槽的主因前三名分別為「現在工作的薪水太低」、「覺得公司未來沒有發展性」及「想要轉行或創業」。第四季計畫轉職者的平均期望待遇為四萬五五九三元，同樣續創十二年同期新高，最嚮往投入的行業依序為「餐飲住宿與休閒旅遊」、「科技資訊」及「批發零售與貿易」。

