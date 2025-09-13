Fed下週啟動降息 中國人行陷入兩難

美國聯準會預料下週將啟動降息，，但中國人民銀行卻不太可能跟進調降利率，因人行正陷入兩難，即如何在不助長中股泡沫的風險下，還能提振疲軟的經濟。（彭博檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國聯準會（Fed）預料下週將啟動降息，但中國人民銀行卻不太可能跟進調降利率，因人行正陷入兩難困境，即如何在不助長中股泡沫的風險下，還能提振疲軟的經濟。

跟進降息 恐助漲中股泡沫

路透報導，中國決策者正面臨巨大壓力，既要遏止威脅就業與社會穩定的經濟成長急速放緩，又要避免重蹈二○一四年至二○一五年的錯誤，因當時激進的寬鬆政策帶動散戶投資狂熱，最終導致股市崩盤。

市場預期聯準會十六、十七日會議上，將降息○．二五個百分點（一碼），今年底將再降息二次。全球第二大經濟體中國是否跟進降息，引發關注。

野村證券首席中國經濟學家陸挺說，「任何政策行動將取決於中國經濟狀況，現在股市非常活絡，如果降息不就形同火上加油？」他預期若股市持續上漲，中國人行將避免立即降息，但若未來幾週出現修正，則可能小幅降息○．一個百分點。

今年以來，中國人行下調七天期逆回購操作利率○．一個百分點，以及調降銀行存款準備金率（RRR）○．五個百分點，這二項動作都在五月推出。

陸挺說，「雖然高調降息可能加劇股市泡沫，但什麼都不做也可能使成長放緩惡化，面對這樣的兩難，北京必須謹慎行事，中國人行或許不願九月就跟進聯準會降息」。

PPI連跌35月 中陷通縮螺旋

過去四個月，中國股市市值成長二．七兆美元，但近期數據顯示，中國經濟低迷困境不太可能很快扭轉。七月工業增加值創八個月新低、零售銷售暴跌，新增人民幣貸款二十年來首見萎縮；另八月出口放緩，消費者物價指數（CPI）跌幅超出預期，生產者物價指數（PPI）連跌三十五個月，已陷入通縮螺旋。

自二○一八年美中貿易戰以來，中國政策利率已下降一．一五個百分點至一．四％的歷史低點，加權平均RRR也從近十五％降至六．二％紀錄低點。中國官員坦言，「有別美國，中國一直在放寬貨幣政策，進一步降息空間有限」。

