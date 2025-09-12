晴時多雲

經長︰不可能、也不需分區供電

2025/09/12 05:30

經濟部長龔明鑫昨強調，台電或經濟部不可能、也不需要宣布分區限電。（記者叢昌瑾攝）經濟部長龔明鑫昨強調，台電或經濟部不可能、也不需要宣布分區限電。（記者叢昌瑾攝）

〔記者鍾麗華、林菁樺／台北報導〕高雄興達發電廠九日晚間發生火警，謠傳台灣將陷入十天供電警戒期、甚至分區限電。經濟部長龔明鑫昨強調，近年台電有增加新機組，舊機組暫時轉為緊急備用機組，因此有把握維持夜尖峰備轉容量率六％，台電或經濟部不可能、也不需要宣布分區限電。

龔明鑫表示，白天有充分太陽光電，備轉容量率有時能達十五％至十七％；傍晚太陽下山，有可能稍微下降，但為安全起見，正常情況備轉容量率會維持至少六％、七％，這就是為了因應緊急意外時還可以正常供電。

他強調，興達發電廠雖然發生意外、備轉容量率有點下降，但正常供電沒問題，也有啟動備用機組補足備轉容量率。他說，這幾年台電慢慢汰換舊機組，舊機組會轉變為緊急備用機組，這就是台電有把握維持夜尖峰六％備轉容量率的原因。

至於興達發電廠事故何時調查完畢，龔明鑫說，會盡快調查，目前興達新一號機組初步看起來沒受影響，希望一週內檢查完畢；新二號機組有受火災影響，要跟設備供應商共同檢視，會要求盡快完成，「但不管如何都不會有分區限電問題」。

台電昨也澄清，只要大型機組發生突發事故，依例均會發布電力系統緊戒運轉、要求電廠提高警覺，這與限電無關。

台電強調，「分區限電是謠言」，二○一六年供電最為吃緊的時刻，備轉容量率曾出現一．六四％的史上最低，都未曾宣布分區限電；而興達新一號機雖配合停機安檢，但透過各項電力供需工具調度運用，仍可維持夜尖峰六％以上。

