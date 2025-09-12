只要台積電不要台電？ 電廠被迫原地更新！

2024年全台區域發電、用電概況

記者林菁樺／特稿

興達電廠火警凸顯大型電廠承擔供電責任的宿命，現今在「只歡迎台積電設廠、不要台電設廠」的選舉氛圍下，台電只能被迫選擇在舊址來汰舊換新；而沒有電廠的縣市，依舊享受穩定用電，卻不用承擔發電帶來的環境與社會成本。

電力輸送是發電後透過電網輸送，可以想像是進入大水池，再由水管分配到各用戶手上，但「距離越遠、耗損越大」，因此區域電力供需必須維持平衡。

台電在全台北中南三地均進行傳統大型電廠的更新擴建，包括桃園大潭、台中的中火與高雄的興達等，逐步轉為天然氣發電。然而，電力設施往往被視為嫌惡設施，近期桃園觀園超高壓變電所，僅在地目變更階段，就已遭遇強烈抗爭，電廠要再覓新址更是難如登天。

以首都台北市為例，轄區較大的發電源是翡翠水庫，但龐大的產業與人口需求，電力仍多要仰賴中南部支援。不過，現況也非全然是「中電北送」、「南電北送」，白天時中南部確實有大量光電可以往北部送，到晚上沒有光電支援，且北部下班後，辦公室、工廠用電減少，反而有餘裕形成「北電中送」、「北電南送」，這就是電力融通概念。

分散式電源特性 再生能源減少依賴大型電廠

專家多次提醒，輸電距離過長不僅耗損，也受限於系統安全與電力潮流上限。相較之下，再生能源雖然發電量有限，但因具「分散式電源」特性，靠近用電端、靈活度更高，可減少對大型電廠的過度依賴。

台灣地狹人稠，加上是全球AI重鎮，用電需求更難以減少，未來傳統大電網與分散式電網都必須並進，避免偏廢，更不該再把各類電廠視為洪水猛獸，唯有均衡布局，才能確保全台供電穩定。

