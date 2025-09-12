晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

只要台積電不要台電？ 電廠被迫原地更新！

2025/09/12 05:30

2024年全台區域發電、用電概況2024年全台區域發電、用電概況

記者林菁樺／特稿

興達電廠火警凸顯大型電廠承擔供電責任的宿命，現今在「只歡迎台積電設廠、不要台電設廠」的選舉氛圍下，台電只能被迫選擇在舊址來汰舊換新；而沒有電廠的縣市，依舊享受穩定用電，卻不用承擔發電帶來的環境與社會成本。

電力輸送是發電後透過電網輸送，可以想像是進入大水池，再由水管分配到各用戶手上，但「距離越遠、耗損越大」，因此區域電力供需必須維持平衡。

台電在全台北中南三地均進行傳統大型電廠的更新擴建，包括桃園大潭、台中的中火與高雄的興達等，逐步轉為天然氣發電。然而，電力設施往往被視為嫌惡設施，近期桃園觀園超高壓變電所，僅在地目變更階段，就已遭遇強烈抗爭，電廠要再覓新址更是難如登天。

以首都台北市為例，轄區較大的發電源是翡翠水庫，但龐大的產業與人口需求，電力仍多要仰賴中南部支援。不過，現況也非全然是「中電北送」、「南電北送」，白天時中南部確實有大量光電可以往北部送，到晚上沒有光電支援，且北部下班後，辦公室、工廠用電減少，反而有餘裕形成「北電中送」、「北電南送」，這就是電力融通概念。

分散式電源特性 再生能源減少依賴大型電廠

專家多次提醒，輸電距離過長不僅耗損，也受限於系統安全與電力潮流上限。相較之下，再生能源雖然發電量有限，但因具「分散式電源」特性，靠近用電端、靈活度更高，可減少對大型電廠的過度依賴。

台灣地狹人稠，加上是全球AI重鎮，用電需求更難以減少，未來傳統大電網與分散式電網都必須並進，避免偏廢，更不該再把各類電廠視為洪水猛獸，唯有均衡布局，才能確保全台供電穩定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財