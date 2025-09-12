晴時多雲

通膨穩失業增 Fed本月降息成定局

2025/09/12 05:30

美國勞工部昨公布，八月消費者物價指數（CPI）年增2.9％，從七月的2.7％上升，為今年一月以來最高水準。（法新社）美國勞工部昨公布，八月消費者物價指數（CPI）年增2.9％，從七月的2.7％上升，為今年一月以來最高水準。（法新社）

勞動市場疲軟、通膨未大幅走高

市場押注一口氣降2碼

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國勞工部昨公布，八月消費者物價指數（CPI）年增二．九％，從七月的二．七％上升，為今年一月以來最高水準。這是聯準會（Fed）下週舉行政策會議前，最後一份通膨數據，分析師認為，此數據不太可能阻止聯準會屆時的降息決定。

8月CPI年增率2.9％ 符合預期

申請失業補助人口 意外上升

美國勞工部指出，八月CPI月增○．四％，高於七月的○．二％，以及道瓊經濟學家預期的○．三％增幅；年增二．九％，符合預期。

至於排除食品與能源價格的核心CPI，月增○．三％、年增三．一％，皆符合預期。聯準會官員認為核心通膨是評估通膨長期趨勢的較佳指標，其設定的通膨目標為二％。

法新社指出，經濟學家正試圖判斷美國總統川普關稅措施，將導致一次性的價格上漲或是持續的物價上升。

由於通膨數據基本上會對聯準會的利率決策產生一定影響，因此昨天公布的通膨報告備受關注。然而，Nationwide首席經濟學家波斯蒂亞尼奇（Kathy Bostjancic）說，「事實上，無論CPI數據如何，聯準會已準備下週降息」。

在就業方面，本月六日為止的一週，申請失業補助人口意外上升，經季節性調整達二十六．三萬人，較前一週多二．七萬人，也高於預估的二十三．五萬人。

CNBC報導，市場押注聯準會下調政策利率的機率是百分之百，然而考慮到今年勞動市場的疲軟，以及並未大幅走高的通膨數據，聯準會可能偏離其慣常的一碼（○．二五個百分點）調整幅度，而選擇一口氣降息兩碼（○．五個百分點）。

聯準會官員密切關注通膨數據，儘管通膨數據相對穩定，但川普關稅措施已產生明顯傳導效應。勞工部週三數據顯示，八月生產者物價指數（PPI）意外下滑○．一％。

美國主要指數開盤上漲，道瓊漲五五○點，標普五百與那斯達克漲○．七％、○．六％、費城半導體升近一％，台積電ADR黑翻紅漲○．三％。

