營收速報》民俗月淡季 和泰車營收月減6.3%／重電專案出貨 大同營收年月雙增

和泰汽車（2207）公布8月合併營收238.63億元，月減6.3%、年增15%。（記者楊雅民攝）

民俗月淡季 和泰車營收月減6.3%

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰汽車（2207）公布8月合併營收238.63億元，月減6.3%、年增15%；累計1~8月合併營收1869.56億元，年增0.48%，主要是去年同期適逢農曆民俗月（2024/8/4~9/2）的銷售淡季，今年民俗月落在（2025/8/23~9/21），比較基期不同所致。

和泰代理的TOYOTA+Lexus品牌8月領牌數達1萬1914輛、年增20.7%，市占率40.4%；9月受惠於政府祭出新購排氣量2000西西以下小客車最高減徵5萬元貨物稅激勵，預估整體車市領牌數將達3萬輛，TOYOTA+Lexus9月領牌數將達1萬800輛，市占率約36%。

重電專案出貨 大同營收年月雙增

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）公告8月營收49.52億元，月增15.6%、年增22.8%，為今年單月新高，前8月累計營收327.88億元、年增3.44%。大同指出，電力事業訂單能見度到2027年，在大型重電專案產品出貨下，帶動8月營收增溫。

大同近年持續耕耘重電與新能源領域，受惠電力設備的剛性需求，除重電、馬達等產品需求持續挹注外，綠能轉供業務也持續推進，今年轉供度數與營收，有望年增逾200%。

大同也指出，目前日本、東南亞市場成長不俗，日本智慧電表、東南亞電力設備商機持續推進，美國市場也持續爭取可延續性的訂單，正向看待海外市場商機。

