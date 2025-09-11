2025國家安全＆經濟韌性論壇》中華電信總經理林榮賜：海地星空多重備援 固數位韌性

中華電信總經理林榮賜。（記者廖振輝攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信總經理林榮賜昨出席本報主辦的「二○二五國家安全與經濟韌性論壇」時強調，中華電信已建構「海地星空」多重備援網路，並透過系統、資安、防詐等多面向，全面提升台灣的數位韌性。

林榮賜說，中華電信至今已投資十四條國際海纜、設置五座國際海纜站，透過綿密布建、分散路線與多元登陸點，強化台灣對外通訊韌性；以今年七月啟用的東南亞日本二號海纜（SJC2）與即將啟用的APRICOT（杏子海纜）為例，SJC2採取淡水與枋山雙登陸設計，一旦某一路徑受損，另一端可立即支援；而APRICOT改走菲律賓東側全新路徑，有效分散區域風險。

請繼續往下閱讀...

離島通訊方面，他表示，現有十條海纜作為與本島連結的主要路由，並以微波作為第二備援路由，且持續擴充容量。以「台馬微波」為例，容量已達十二．六Gbps（遠超過馬祖民眾尖峰需求），並將擴充至十四．六Gbps，即使對外海纜全數中斷，民眾通訊也不受影響。

導入衛星作為第三路由 強化對外通訊

同樣的，金門、澎湖、綠島、蘭嶼等離島微波容量，也都持續擴充中。在台灣本島，微波同樣是光纖網路的重要後盾，特別是在地形受限、難以建置多路由設計的山區，中華電信已部署超過一○○處山區微波備援，且預計在今年擴充二十九處、二○二六年持續擴建，確保偏遠山區通訊韌性。

中華電信更積極導入衛星作為第三路由，打造「海地星空」多重備援網路。除了中新二號（ST-2）高軌衛星，去年也引進OneWeb低軌衛星與盧森堡衛星服務商SES中軌衛星，並投資台灣首顆「主權衛星」Astranis MicroGEO，林榮賜強調，這是台灣第一顆專屬頻寬保留給台灣使用的衛星，以確保在海纜或地面通訊中斷時，仍能對外緊急聯繫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法