2025國家安全＆經濟韌性論壇》交長陳世凱：交通基建主動脈 落實國土治理韌性

2025/09/11 05:30

交通部長陳世凱。（記者廖振輝攝）交通部長陳世凱。（記者廖振輝攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部長陳世凱昨出席本報主辦、中華電信協辦的「二○二五國家安全與經濟韌性論壇」時表示，國家真正的韌性來自於穩固的基礎，交通建設就是支撐經濟發展、產業運作與國民生活的主動脈，這些建設不只是硬體，更是一套以「韌性」為核心的國土治理架構。

串聯供應鏈降運輸成本 助產業乘數成長

陳世凱表示，交通部近年全力推動交通建設，以「人本交通、綠色運輸」為核心，打造安全、便捷、智慧、均衡的交通網絡；交通建設帶來的不只是工程，而是降低運輸成本、提升效率、串聯供應鏈，對製造業、觀光業、服務業的成長產生直接乘數效果。

他舉例，交通部優化港口、機場與城際運輸系統，建構完整的「生活圈交通系統」，例如高雄港第七貨櫃中心導入五G與自動化技術，每年可處理六五○萬TEU貨櫃（一TEU為一個二十呎標準貨櫃）；桃園機場第三航廈北登機廊廳今年底啟用，預估將可增加五八○萬人次旅客服務量。

陳世凱指出，「均衡台灣」目的是實踐區域平衡發展，交通部也積極推動六大生活圈交通建設，補足城鄉落差，讓發展不只集中在都會核心；目前全國偏鄉公路公共運輸涵蓋率已達九十四．八％，並導入「彈性預約服務」，協助地方轉型升級，更推動TPASS月票制度與TPASS二．○常客優惠，提升大眾運輸使用率。

交通部近期完成不少重要的軌道建設，像鳳鳴車站、中壢臨時站、高雄車站的天棚、鳳山車站大樓等，也持續推進高鐵延伸到屏東、宜蘭的計畫；公路部分，像桃園的國一甲線、國二甲線，還有高雄的國道七號都是交通的重要節點，並透過系統交流道來加強整體的連接效率，像國三接台六十六的系統交流道已經完工，南部的屏南快速公路也在持續推進中。

