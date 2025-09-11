晴時多雲

2025國家安全＆經濟韌性論壇》經長龔明鑫：布局次世代科技 擴展產業聚落影響力

2025/09/11 05:30

經濟部長龔明鑫。（記者廖振輝攝）經濟部長龔明鑫。（記者廖振輝攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長龔明鑫昨出席本報主辦的「二○二五國家安全與經濟韌性論壇」時指出，台灣高科技產業在美中貿易戰與疫情變局中，屢次突破困局，更創下「一枝獨秀」的漂亮紀錄；現在產業面臨地緣政治變局、關鍵材料與技術限制等挑戰，在時間上應布局次世代先進前瞻科技，空間上要擴展全球布局，提升供應鏈韌性，才能延伸台灣高科技產業聚落（Cluster）的影響力。

龔明鑫回顧二○一八年美中貿易戰之際，當時IMF（國際貨幣基金組織）預估，因台灣與中國貿易依存度高，經濟成長率將是四小龍之末，但結果不然；到了二○二○年新冠疫情爆發，當時國際機構也預測台灣與中國往來密切，國人健康與經濟將受到嚴重衝擊，推估台灣經濟成長率將落在負四％，結果台灣不管是防疫或經濟的表現，在全球都是一枝獨秀。

龔明鑫指出，台灣高科技產業現在正面臨四大挑戰，包括極端氣候干擾產業營運、地緣政治加劇全球經濟碎片化、關稅及需求起伏不定，以及關鍵材料和技術的限制；但「只要做好準備，挑戰才會化為機會、反敗為勝」。

積極切入矽光子、機器人、量子運算

他強調，台灣半導體產業已發展至獨步全球的程度，往後還有更前瞻的下世代先進科技要布局，例如矽光子、機器人、量子運算等先進技術；「但我們現在就要投入資源，才有辦法支持其發展，這是時間上的布局」。

至於空間上的布局，龔明鑫指出，台灣高科技產業已發展效益極佳的聚落（Cluster），調度效率很高，但面臨太過集中的風險；他認為，「我們可透過這個模式的複製，擴展至全球」，透過跨區即時支援調度，提升供應鏈韌性，也能達到立足台灣、延伸高科技產業聚落在全球的影響力。

