2025國家安全＆經濟韌性論壇》將來銀行董座郭水義：將來銀雨天不收傘 善盡社會責任

純網銀將來銀行董事長郭水義。（記者廖振輝攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕純網銀的將來銀行董事長郭水義昨日參與本報舉辦「高峰對談—金融韌性，保持連結的關鍵力量」時強調，將來銀行以「雨天不收傘」為信念，期望在重大災難時能維持營運不中斷，且持續支援民眾與企業運轉，為此平時就以高標準來強化金融韌性；尤其將來銀行是「小核心、大周邊」，且營運韌性高，更能完成備援，期望能盡到金融機構的社會責任。

純網銀營運韌性高 上雲、異地備援優勢大

郭水義表示，無論是天災或是更嚴重的災害，金融機構都應該要能做到「雨天不收傘」，才能體現作為社會公器的責任。他說，特別是科技發展至今，銀行與電信都是國家關鍵基礎設施的一環，電網、電信網、金融網需彼此串連，才能讓金融體系維持運轉，尤其是在全球經濟不穩時，如何串連且有效運作就非常重要。

他指出，銀行的資本與流動性是重要管理指標，不過在面對網攻、戰爭或疫情等緊急重大災害時，會比想像中更需要強化整體金融業的壓力測試；因此，他認為，相關壓力測試的困難性應較現行標準更為增加，以彰顯金融業在異地備援、上雲等工作的重要性，也才能測試出金融基礎設施的韌性。

將來銀行是純網銀，不同於傳統金融行庫。郭水義說明，純網銀無論是在週末假日、連假或農曆年假，都是每天二十四小時不間斷營運，也因此對軟、硬體架構的標準格外地高，不過同時也具備「小核心、大周邊」的特性，相對的，上雲與異地備援也較容易完成，這是一大優勢。

他強調，金融機構無論大小都需盡責，應以社會公器精神來完成雲端與異地備援，並攜手電信、金融等跨領域機構，強化演練與加壓測試，才更能應對天災、人禍與資安網攻等變局。

