2025國家安全＆經濟韌性論壇》台新銀總經理林淑真：異地備援大工程 點線面強化韌性

台新銀行總經理林淑真。（記者廖振輝攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台新銀行總經理林淑真昨參與本報「高峰對談—金融韌性，保持連結的關鍵力量」時指出，目前台新銀行正與新光銀行進行合併，兩家銀行的客戶數、數位帳戶數與系統數等極為驚人，也讓異地備援的難度大幅提升；不過台新銀行以「點線面」推進，持續強化資安防護，藉此提升金融韌性。

林淑真指出，當今世代的金融韌性，已經不是單一機構的營運課題，而是攸關國家安全與發展的核心；尤其台新銀行與新光銀行合併後，將會有超過一一○○萬位客戶、四五○萬個數位帳戶，數位系統也極為龐大，為強化金融韌性，台新銀行規劃以「點線面」循序推進。

請繼續往下閱讀...

建立資安聯防機制 定期進行壓力測試

她強調，金融機構必須抱持著「我們永遠做得不夠多」的心態來建立聯防機制，並定期進行壓力測試；不過，傳統金融機構經常面臨的問題，仍是系統繁多、全部異地備援的成本耗費過大，因此需要思考在不同的重大變局下，有哪一些系統是必須持續運轉並提供服務的，以備若有天災等狀況發生，能夠馬上應變。

林淑真以台新銀行推進的金融韌性強化措施為例，包含通過ISO 二二三○一驗證，也就是台新銀行通過針對地震、火災、網攻等重大變局的全面評估，且持續演練以達到國際級標準，每年持續維護中；完成雲端備援，即除實體備援外，台新銀行也完成主要系統的雲端備援，且因台新銀行有海外分行，便於異地備援，也正評估赴美設立分行。

另台新銀行已與刑事局、調查局、銀行公會合作執行資安演練，也加入多個資安應變組織，建立聯防與資訊分享，多管齊下防範網攻風險，並持續精進；未來台新銀行在協助客戶面臨關稅等變局、強化自身營運韌性等工作上，都將持續努力推進。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法