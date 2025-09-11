2025國家安全＆經濟韌性論壇》證交所董座林修銘︰台股韌性極強 3大策略持續前進

證交所董事長林修銘。（記者廖振輝攝）

由本報主辦、中華電信協辦的「二○二五國家安全與經濟韌性」論壇，昨除邀請賴清德總統親臨致詞外，金管會主委彭金隆、經濟部長龔明鑫與交通部長陳世凱也分別發表專題演講。

下午場則進行兩場高峰對談，第一場主軸為「通訊與資安韌性」，由本報總編輯鄒景雯主持，與談人有交通部交通科技及資訊司代理司長王東琪、工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安、中華電信技術長黃志雄︰另一場主軸為「金融韌性，保持連結的關鍵力量」，由本報副總編輯魏錫賓主持，與談人包括證券交易所董事長林修銘、將來銀行董事長郭水義與台新銀行總經理林淑真。

〔記者歐宇祥／台北報導〕證交所董事長林修銘昨參與「高峰對談—金融韌性，保持連結的關鍵力量」時指出，台股在今年四月美國宣布對等關稅後大跌，但很快就恢復榮景，從低點至今漲逾四十四％，展現營運韌性，證交所也將以三大政策持續推進台灣產業向前進。

他指出，台灣資本市場以AI（人工智慧）、ICT（資通訊）產業占比近七成，AI與半導體供應鏈領先全球，今年上半年上市公司營收達二十．六一兆元、年增十六％，表現不俗。

林修銘說，未來證交所將以三大方向持續推進產業成長，一是打造「亞洲那斯達克（Nasdaq）」，證交所以台灣創新板引進新興產業與具備前瞻潛力的企業，未來將持續鬆綁規範，強化亞洲新創掛牌。

二是持續協助強化競爭力，提升資訊透明度以穩定投資人信心，企業今年仍面對關稅與匯率波動等變數，證交所將持續提供籌資支持，協助企業進行全球多元布局等，鞏固國際競爭力；三是配合金管會推動亞洲資產管理中心等政策，將台灣的產業、財務管理提升到世界級的標準，也期望藉此吸引國際資金持續進駐。

5月至今 外資買超五四一五億

他表示，儘管國際總經局勢動盪，台灣也面臨地緣政治風險，但外資仍持續買超台股，從今年五月至九月九日，外資累計買超五四一五億元，截至八月底外資持股金額占總體市值四十五％，顯示外資對台灣資本市場的信心。

面對全球政經局勢快速變動，下半年上市公司仍面臨關稅與匯率挑戰，林修銘認為，台灣直接對美出口占比不高，加上業者持續推進多元化布局，影響有限；證交所仍會攜手經濟部，持續扶植較弱勢的產業，並敦促上市公司強化資訊透明公開，揭露匯率等變數對企業營運的影響，讓投資者有足夠資訊做投資判斷。

