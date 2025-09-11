SEMI總裁︰台灣是半導體生態中心

國際半導體產業協會（SEMI）全球總裁馬諾查（Ajit Manocha）致詞，強調全球都非常依賴台灣。（記者田裕華攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕全球半導體年度盛會SEMICON Taiwan國際半導體展昨起盛大開展。SEMI全球總裁Ajit Manocha強調，台灣已成為半導體生態的中心，全球都非常依賴台灣，「台灣雖小，卻是最受全球歡迎的地區」，這可從這次半導體展熱烈參與情況就可看出；儘管面臨地緣政治不確定性問題，但他相信問題會解決，呼籲業界繼續努力向前，共同迎向下一個三十年。

昨日參加開幕典禮的還有行政院院長卓榮泰、SEMI全球董事會主席吳田玉、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、聯電共同總經理簡山傑，總統府資政沈榮津與多國駐台大使等皆出席。

Ajit Manocha致詞時表示，過去三十年，SEMICON Taiwan從區域性商展，逐漸銳變為全球公認的產業連結與技術前瞻；他已參與SEMICON Taiwan達九年，今年特別不一樣，更盛大也更好，來自六十多個國家參展就可看出熱烈盛況，也說明台灣雖小，卻是全球最受歡迎的地區。

他說，台灣在全球的地位已不可同日而語，向人們提到「半導體」時，第一個想到的國家就是台灣，台灣已成為半導體生態系的中心，全球都非常依賴台灣。

Ajit Manocha還提到，他於一九八○年代曾任職於美國貝爾實驗室，一九八七年見證台積電的創立，當時有不少同事回台灣加入台積電，他們都對台積電做出卓越貢獻；隨著台灣半導體業發展茁壯，台積電、日月光、聯電都成為半導體產業最不可或缺的一部分，尤其台積電正往美國、歐洲、日本擴展，這更足以證明全球都很依賴台灣。

