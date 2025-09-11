晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

SEMI總裁︰台灣是半導體生態中心

2025/09/11 05:30

國際半導體產業協會（SEMI）全球總裁馬諾查（Ajit Manocha）致詞，強調全球都非常依賴台灣。（記者田裕華攝）國際半導體產業協會（SEMI）全球總裁馬諾查（Ajit Manocha）致詞，強調全球都非常依賴台灣。（記者田裕華攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕全球半導體年度盛會SEMICON Taiwan國際半導體展昨起盛大開展。SEMI全球總裁Ajit Manocha強調，台灣已成為半導體生態的中心，全球都非常依賴台灣，「台灣雖小，卻是最受全球歡迎的地區」，這可從這次半導體展熱烈參與情況就可看出；儘管面臨地緣政治不確定性問題，但他相信問題會解決，呼籲業界繼續努力向前，共同迎向下一個三十年。

昨日參加開幕典禮的還有行政院院長卓榮泰、SEMI全球董事會主席吳田玉、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、聯電共同總經理簡山傑，總統府資政沈榮津與多國駐台大使等皆出席。

Ajit Manocha致詞時表示，過去三十年，SEMICON Taiwan從區域性商展，逐漸銳變為全球公認的產業連結與技術前瞻；他已參與SEMICON Taiwan達九年，今年特別不一樣，更盛大也更好，來自六十多個國家參展就可看出熱烈盛況，也說明台灣雖小，卻是全球最受歡迎的地區。

他說，台灣在全球的地位已不可同日而語，向人們提到「半導體」時，第一個想到的國家就是台灣，台灣已成為半導體生態系的中心，全球都非常依賴台灣。

Ajit Manocha還提到，他於一九八○年代曾任職於美國貝爾實驗室，一九八七年見證台積電的創立，當時有不少同事回台灣加入台積電，他們都對台積電做出卓越貢獻；隨著台灣半導體業發展茁壯，台積電、日月光、聯電都成為半導體產業最不可或缺的一部分，尤其台積電正往美國、歐洲、日本擴展，這更足以證明全球都很依賴台灣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財