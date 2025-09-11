晴時多雲

卓揆：台灣越被重視 越能有合理關稅

2025/09/11 05:30

行政院長卓榮泰昨出席SEMICON Taiwan 2025開幕式，並與來賓合影。（記者田裕華攝）行政院長卓榮泰昨出席SEMICON Taiwan 2025開幕式，並與來賓合影。（記者田裕華攝）

SEMICON Taiwan國際半導體展盛大開幕

〔記者洪友芳／台北報導〕SEMICON Taiwan國際半導體展昨盛大開鑼，行政院院長卓榮泰親臨致詞，他說，全世界正面臨美國關稅新秩序的談判過程，台灣速度比較慢，這與半導體業還要面臨二三二調查的較複雜談判過程有關，但基於台美之間的長期合作關係，且台灣半導體在全球的重要性，「我們越被重視，越應該會有合理的關稅對待」，期待能早日談出一個大家能追尋，且快速適應的談判結果。

展覽一年比一年擴大 今年有17個國家館

卓揆表示，今年半導體展超過六十個國家、一二○○個廠商參與，帶來全世界最創新科技與最智慧結晶；三十年來，我們這樣的展覽，一年比一年的擴大，一年比一年的成功，今年有十七個國家的國家館，去年只有十三個，今年又增加了。

卓揆強調，台灣半導體的重要性，不僅各國仰賴、更期待台灣有準備；台灣有能力、也有責任，要成為國際社會最可信賴的一個國家，請大家繼續跟我們合作。

政策支持 半導體產值拚突破6兆元

他表示，人工智慧（AI）的浪潮帶來新的工業革命，不論從AI、雲端甚至到終端設備的運用，都將帶來一個我們前所未有的想像；台灣半導體產業的產值達到五．三兆元，未來期待快速地突破六兆元，這是一個相當大的數字，政府政策當然也要跟業界先進的腳步，共同邁向這個目標。

最後他談到，全世界正面臨一個關稅新秩序的談判過程，台灣速度比較慢，跟半導體業有關係，因為我們還要面臨二三二調查比較複雜的談判過程。但基於過去台美之間的合作關係，以及業界在全世界的重要性，「我們越被重視，越應該會有合理的關稅對待」；最近即將繼續談判，期待早日談出一個大家能去追尋且能快速適應的談判結果，讓各行各業能夠正常循序發展。

