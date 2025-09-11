供應鏈、數位通訊、全社會防衛及經濟 賴：4大面向 保台灣國安韌性

總統賴清德昨出席自由時報主辦的「2025國家安全與經濟韌性論壇」，致詞時揭示台灣國安韌性4大面向：供應鏈、數位通訊、全社會防衛及經濟。（記者廖振輝攝）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德昨出席自由時報主辦的「二○二五國家安全與經濟韌性論壇」。他致詞時揭示台灣國安韌性四大面向，包含供應鏈、數位通訊、全社會防衛及經濟，其中政府正推動多層次網路建設與防護，並尋求建置「主權衛星」，確保任何時刻都能數位通訊不斷鏈；經濟面則需金融單位「雨天不收傘」，協助中小微型企業因應對等關稅，繼續往前走。

賴總統認為，首先是台灣在全球半導體供應鏈扮演關鍵角色，必須確保戰略自主及供應鏈安全；政府已推動「五大信賴產業」，並持續推動產業振興所需的基礎建設，鞏固關鍵技術能量，透過國際合作降低對單一市場的依賴。

推動多層次網路防護 確保通訊安全

第二是數位通訊韌性。政府正推動多層次網路建設與防護，不僅是海底電纜、網路光纖，還有太空的低軌、中軌衛星及同步衛星，並尋求建置「主權衛星」，讓通訊更便利、更安全。

第三是全社會防衛韌性。國家的韌性必須建立在人民的信心與凝聚力之上，不能單靠國防力量；他強調，唯有全民參與，「全社會防衛韌性」才能落實，也才能因應各種挑戰。

雨天不收傘 助中小微型企業過難關

經濟韌性方面，賴總統認為，固然台灣經濟近年持續表現亮眼，就業情況近二十年來最好，全年經濟成長率預估達四．四五％，但也應該特別注意中小微型企業後續的升級轉型，以及因應對等關稅的應變能力，希望金融單位核貸時「雨天不收傘」，協助中小微型企業克服難關繼續往前走。

