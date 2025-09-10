晴時多雲

匯率衝擊 韓美貿易協議陷停滯

2025/09/10 05:30

由於韓元兌美元匯率問題，南韓與美國敲定最終貿易協議的談判陷入停滯。（路透資料照）由於韓元兌美元匯率問題，南韓與美國敲定最終貿易協議的談判陷入停滯。（路透資料照）

鉅額投資 恐加劇韓元貶值

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓總統政策首席秘書金永範（Kim Yong-beom）週二在一場論壇表示，由於韓元兌美元匯率問題，南韓與美國敲定最終貿易協議的談判陷入停滯，已要求美國協助找出方法限制三五○○億美元投資方案對南韓市場的影響。

有別於此，美國總統川普上週簽署執行美日貿易協議行政命令，包括日本投資美國五五○○億美元的細節。

金永範表示，日本與南韓經濟規模及外匯市場狀況不一樣，因日圓是外匯存底貨幣，日本亦有貨幣互換計畫，且外匯存底是南韓的三倍，這將有助於限制在美國投資對日本市場的影響。

韓元兌美元在二○二四年連續第四年創下十五年最低，並跌破一四○○韓元的心理關卡；目前韓元兌美元徘徊在一三九○韓元兌一美元附近，今年迄今已升值約六％。

金永範指出，首爾當局已向美方重申，日韓經濟規模存在明顯落差，若強行比照辦理，不僅將造成不對等負擔，也可能引發外匯市場的連鎖反應，並強調「韓美若無法縮小歧見，連雙方同意的『讓美國造船業再次偉大』（MASGA）計畫都可能受到衝擊」。

