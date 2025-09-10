晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

圍堵霸權中國 美日歐專家︰建民主AI生態系

2025/09/10 05:30

外交部、DSET（科技、民主與社會研究中心）與中經院昨共同舉辦「探索供應鏈韌性與策略新局」論壇。（記者歐宇祥攝）外交部、DSET（科技、民主與社會研究中心）與中經院昨共同舉辦「探索供應鏈韌性與策略新局」論壇。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕受中國等極權國家威脅，AI（人工智慧）發展、半導體供應鏈韌性牽動全球地緣政治安全。外交部、DSET（科技、民主與社會研究中心）與中經院昨共同舉辦「探索供應鏈韌性與策略新局」論壇。在場美日歐專家皆指出，強化晶片產業韌性及盟國間合作已成為區域安全議題核心，主要合作方向包括晶片出口管制，並建立民主國家的AI生態系。

近年來歐盟、日本等民主國家紛紛推動晶片相關法案。歐盟駐日本代表團、數位經濟政策部公使參事Peter Fatelnig表示，未來半導體政策與安全政策將越來越匯流，全球半導體供應鏈也急需找到共同價值願景來強化韌性；他建議，各國政府應建立更細緻的產業數據調查，以推動更合宜的政策。

日本貿易振興機構亞洲經濟研究所（IDE-JETRO）資深主任研究員猪俣哲史認為，民主國家需有健全的法制框架，包含先進科技、材料等「經濟安全密集產業」才有競爭力。但他也提醒，許多中小企業的關鍵技術、產品與軍事相關，但受限於財務壓力無力建立足夠風險管理，各國政府應主動協助。

蘭德科技與安全政策中心研究員Lennart Heim則聚焦AI風險。他示警，民主國家更應關注AI安全議題，尤其先進晶片是否流向集權國家，造成中國、北韓、俄羅斯等加速發展AI，最終回頭威脅民主世界，而這也是美國建立出口管制措施的核心原因，也仍是美國兩大黨的共識。

猪俣建議，透過半導體產業的力量可以使盟國的經濟力量更強，不過產業韌性的建立需更多戰略思考，包含禁止關鍵原料與晶片出口，或是建立盟國間的供應鏈協議，都可壓迫敵方；Fatelnig則說，友岸合作（Friendshoring）已是半導體產業的重要概念，美國應該強化並延續夥伴關係才是當前要務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財