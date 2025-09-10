圍堵霸權中國 美日歐專家︰建民主AI生態系

外交部、DSET（科技、民主與社會研究中心）與中經院昨共同舉辦「探索供應鏈韌性與策略新局」論壇。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕受中國等極權國家威脅，AI（人工智慧）發展、半導體供應鏈韌性牽動全球地緣政治安全。外交部、DSET（科技、民主與社會研究中心）與中經院昨共同舉辦「探索供應鏈韌性與策略新局」論壇。在場美日歐專家皆指出，強化晶片產業韌性及盟國間合作已成為區域安全議題核心，主要合作方向包括晶片出口管制，並建立民主國家的AI生態系。

近年來歐盟、日本等民主國家紛紛推動晶片相關法案。歐盟駐日本代表團、數位經濟政策部公使參事Peter Fatelnig表示，未來半導體政策與安全政策將越來越匯流，全球半導體供應鏈也急需找到共同價值願景來強化韌性；他建議，各國政府應建立更細緻的產業數據調查，以推動更合宜的政策。

日本貿易振興機構亞洲經濟研究所（IDE-JETRO）資深主任研究員猪俣哲史認為，民主國家需有健全的法制框架，包含先進科技、材料等「經濟安全密集產業」才有競爭力。但他也提醒，許多中小企業的關鍵技術、產品與軍事相關，但受限於財務壓力無力建立足夠風險管理，各國政府應主動協助。

蘭德科技與安全政策中心研究員Lennart Heim則聚焦AI風險。他示警，民主國家更應關注AI安全議題，尤其先進晶片是否流向集權國家，造成中國、北韓、俄羅斯等加速發展AI，最終回頭威脅民主世界，而這也是美國建立出口管制措施的核心原因，也仍是美國兩大黨的共識。

猪俣建議，透過半導體產業的力量可以使盟國的經濟力量更強，不過產業韌性的建立需更多戰略思考，包含禁止關鍵原料與晶片出口，或是建立盟國間的供應鏈協議，都可壓迫敵方；Fatelnig則說，友岸合作（Friendshoring）已是半導體產業的重要概念，美國應該強化並延續夥伴關係才是當前要務。

