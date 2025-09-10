晴時多雲

史上首次 8月出口584.9億美元超南韓

2025/09/10 05:30

近1年台灣出口統計近1年台灣出口統計

AI商機超乎預期 出口連4月改寫新高

前8月年增29.2％、金額續創高

〔記者鄭琪芳／台北報導〕儘管提前拉貨潮退燒，但AI商機超乎預期，八月出口迎來大驚奇！財政部昨公布八月出口五八四．九億美元、連續四個月改寫史上新高，年增三十四．一％、連續二十二個月成長；累計一至八月出口三九八四．三億美元、創歷年同期新高，年增二十九．二％。財政部指出，台灣八月出口值超越南韓，為史上頭一回，預估九月出口年增三十％至三十六％，第三季出口比主計總處預估樂觀，全年出口有機會挑戰六千億美元，且今年出超上看千億美元。

全年出口挑戰6千億美元 出超上看千億美元

財政部統計處長蔡美娜表示，過去四年我國每年出口比南韓少了約二千億美元，等於每月少一七○億美元，但今年台韓出口一強一弱、差距急速縮小，八月南韓出口降至五八四億美元，首度落後台灣。她說，台灣半導體業數十年磨劍成果，加上AI浪潮興起，出口表現亮眼；而南韓出口結構較分散，面臨中國產能過剩及競爭，被台灣超車，但是否成為常態「很難講」。

根據統計，八月進口四一六．六億美元，月減一．六％、年增二十九．七％；前八月進口三一一五．四億美元、年增二十一．七％。出、進口相抵，八月出超一六八億美元、創單月新高；前八月出超八六九億美元、年增三四四億美元。蔡美娜表示，前八月總出超、對馬來西亞及墨西哥出超、對南韓入超，均提前刷新歷年紀錄，對美出超早於七月刷新紀錄，且前八月對美出超八五四億美元幾乎與總出超相當，「今年美超中成定局」。

主要貨品中，八月資通及電子零組件出口分別年增七十九．九％及三十四．六％，兩者占總出口七十四．八％；其餘貨類出口年減四．八％，主因市場需求疲弱與海外產能過剩。蔡美娜指出，八月傳產對美出口年減九．六％（三．三億美元）、為一年半最差，對整體出口影響不大，但個別廠商可能影響很大。

五大市場中，八月對美出口年增六十五．二％，連續四個月躍居我國最大出口市場；對東協、日本各增四十六．七％及三十四．三％；對中國與香港出口增十五．九％，對歐洲減十．五％。前八月對美國出口提前刷新歷年新高，出口占比升至二十九．四％、為三十五年新高，對中港出口占比則降至二十七．三％、創二十四年新低。

