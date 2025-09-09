富邦金攜手微軟 首辦金融AI競賽

富邦金控攜手微軟，領先推動全台金融業首場AI代理人員工競賽「Copilot Studio 黑客松」，吸引跨子公司同仁組成共21隊參賽。（富邦金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕富邦金控攜手微軟，領先推動全台金融業首場AI代理人員工競賽「Copilot Studio 黑客松」，鼓勵非IT背景同仁打造具備自動化能力的AI應用，掀起企業數位轉型新篇章。本月5日活動進行最終決賽，來自金控暨子公司共21隊、65位同仁參賽，競賽主題從被動式的AI應用「個人助理」，進階為主動式的AI代理人可供「特定任務」與「部門使用」，並由富邦金控及子公司高階主管，與微軟大型企業商務事業群總經理李倩、專家技術群總經理吳子強、宏碁資訊總經理周幸蓉組成堅強評審團隊，充分展現富邦對AI趨勢的高度重視及同仁的豐沛創新能量！

富邦金控總經理韓蔚廷指出，根據世界經濟論壇（WEF）今年5月發布的《首席經濟學家展望》，有高達45%的經濟學家預測，AI將在2025年對商業產生顛覆性影響。富邦積極擁抱AI趨勢，攜手微軟連續第二年舉辦Copilot黑客松、也是全台金融業首場AI代理人企業黑客松，希望藉由黑客松活動賦能員工，激勵同仁運用進階AI工具，實現更高的效率和生產力，未來將持續擴大應用場景，深化員工培訓與跨部門合作。

延續去年與微軟合作推動M365 Copilot黑客松，今年富邦金控升級導入微軟最新低程式碼AI工具Copilot Studio。此工具可透過自定義知識源與客製回答後，完成指定動作並布署於指定平台，並可整合Power Automate流程工具，進而更全面優化企業業務流程、提升效率與生產力。

富邦自2023年起參與微軟M365 Copilot Preview測試計畫，迄今已導入上千套帳號授權，平均活躍使用率超過9成，每月使用次數逾200次，顯示AI工具已深植日常工作流程。

富邦金控致力擁抱AI，積極推動子公司利用生成式AI提升服務效率、優化作業與工作流程，近兩年共舉辦3次生成式AI黑客松，吸引金控及6家子公司多達百組團隊提案，成功開發23組AI應用場景。今年7月，金控號召人壽、銀行、產險、證券、投信5家子公司共同組成生成式AI應用推動團隊，在各子公司董事長及總經理支持下，於場景與技術上進行更深度的合作與交流，將具體推動可實際落地的各金融場景應用，持續落實「AI玩真的」承諾。

