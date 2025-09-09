財經青紅燈》康霈*的股市神蹟

最近常有人問到生技股康霈*（6919）這家公司是什麼來頭，因為短短半年多，它先納入MSCI全球小型指數成分股、到MSCI全球標準指數台灣成分股，而且即將納入台灣50成分股，這些平常公司可能要花幾年達成的目標，它火速達標，而且這家公司在一年前的上市前業績發表會，才把納入MSCI成分股列為公司目標，沒想到不到一年就完成了，實在是太厲害了！

研發減肥藥的康霈*2022年12月26日才以145元登錄興櫃，當時公司市值還不到90億元，但昨天市值已來到4003億元，不到三年市值大增43倍，如果從興櫃第一天抱到現在，資產就是大增43倍，假如康霈*說自己是第二，絕對沒有其他公司敢說第一，因為這已經不能用奇蹟來形容，它是「神蹟」。

4000億元市值是什麼概念？新藥已經在美國上市的藥華藥（6446），今年營收可以超過百億元，市值1775億元；近年大肆併購的保瑞（6472）一年營收200億元，昨天市值933億元，這兩家有實績的公司市值加起來還比不過一家康霈*。

康霈*總經理個人持股市值近400億元，可以買下國內北中南老牌藥廠中化（3716）、永信（3705）、生達（1720）還綽綽有餘，甚至可以附送一家杏輝（1734）。

康霈*可以有如此神蹟，「*」也是一大功臣，大家別看它昨天收盤價只有257.5元，但這家公司面額共分拆兩次，先從10元降至5元，再從5元降至0.5元，跟面額10元相比，等於1股分拆成20股，若還原面額10元，昨天收盤價應該是5150元，它才是台股真正的股王。

康霈*研發的減肥針劑，目前才剛進入臨床三期試驗，會不會成功是未知數，試驗成功能不能拿到美國FDA藥證也未知，就算拿到藥證，這個減肥藥能不能賣到符合這家公司現有的價值，也是未知數，但它已成為全球市值第68大的生技公司，接下來還有國內投信的被動買盤要進場買它，除了說這是神蹟外，真的不知道還能說什麼！（陳永吉）

