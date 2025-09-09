晴時多雲

書劍集─薪資與物價方程式

2025/09/09 05:30

最低工資審議將在月底登場，與過去一樣，註定不會令所有人滿意。圖中人物與新聞無關。（資料照）最低工資審議將在月底登場，與過去一樣，註定不會令所有人滿意。圖中人物與新聞無關。（資料照）

●歐陽書劍

交易的雙方，一手交錢、一手交貨，原應大家都滿意才能完成買賣，但常有人因過程中討價還價的妥協，最後會覺得吃虧；同樣地，受薪階級衡量領到的薪資，不滿意自可走人，而廠商提供的薪資，也不能脫離市場太多，可是現實世界並不理想，在各種限制下，都有提高或壓低薪資的理由。將在月底登場的最低工資審議，與過去一樣，註定不會令所有人滿意。

勞工因物價上升要求提高薪資，廠商因薪資成本增加而調高物價；在一個正向循環的經濟環境下，若消費提高，使銷售擴張、廠商獲利上揚，而薪資也跟著提高，再擴大消費，則每個人都開心。這也是經濟失落長達三十年的日本央行行長，近幾年經常強調想要達成的目標。

然而總體經濟不僅不受個人或個別企業所控制，政府常常也摸不著頭緒。二○二一年年中開始，美國消費者物價指數（CPI）年增率突破五％，當時聯準會官員覺得通膨只是暫時，貨幣政策按兵不動，一直不升息。可是二○二二年二月俄羅斯入侵烏克蘭，當年美國的平均通膨率甚至達到八％，使薪資一時陷於負成長。

高物價曾激起美國民怨，也被認為是美國總統川普勝選的原因之一，但實質消費力出乎意料之外的強勁，並支撐著美國經濟的成長。除了二○二○年疫情擴張之後的政府直接撒錢救援外，也因為後來薪資平均增加的速度並不遜於物價的漲幅，一直到二○二五年七月，受僱員工薪資每月甚至大多維持超過五％的年增率，使得消費者信心居高不下。

在現實世界中就是如此。只要薪資的漲幅高於物價的提高，就不會感受到價格上漲的剝奪感。可是經濟不在真空中運作，即使進入正面循環，仍可能面臨能源價格或其他危機衝擊，打亂了原來物價與薪資的關係。

台灣的問題還有薪資的懸殊。雖然政府有很多方法調節產業間的薪資差距，包括最低工資等的制度設計、稅收重分配、教育培訓與產業政策的調整等，都可以在市場機制的基礎上避免薪酬太快向兩端遠去；然而，既要整合不同的觀點，還要時間醞釀發酵，在短期難有顯著效果。

薪資與物價沒有固定的方程式。總體決策在面臨兩極化的現況時，其實無法提出合理的單一數據。若要達成交易，薪資談判的空間，也是妥協的空間。至於不均，隨時都不能忽視。

